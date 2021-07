Cette tragédie en engendre plusieurs autres dans le tentaculaire « Cousins ». Les réalisateurs Ainsley Gardiner et Briar Grace-Smith insufflent une magnifique vie cinématographique au roman de 1992 de Patricia Grace (la mère de Grace-Smith) sur les chemins divergents de trois cousins ​​maoris dans les années 40 et 50 en Nouvelle-Zélande. Quelques années après la disparition de Mata, Makareta (Tioreore Ngatai-Melbourne) s’enfuit de chez elle pour échapper à un mariage arrangé. Missy (Hariata Moriarty), réalisant que le mariage est la tentative désespérée de leur famille de consolider et de conserver leurs terres ancestrales, prend la place de son cousin.

Le premier visage que nous rencontrons est celui de Mata (Tanea Heke) alors qu’elle marche hébétée à travers une ville sans nom ; les bruits et les textures autour d’elle se confondent. Avec cette même dislocation sensorielle, le film nous replonge dans son enfance, lorsqu’elle a été séparée de sa famille par son père blanc et placée dans un orphelinat.

Le racisme généralisé, les lois discriminatoires et la lutte séculaire du peuple maori pour l’autonomie encadrent la vie des personnages de « Cousins ». Le film tremble de son, de couleur et de sentiment, tirant une grande partie de sa puissance d’un excellent casting (en particulier Te Raukura Gray et Ana Scotney en tant qu’enfant et adulte Mata). Non seulement les acteurs qui jouent différentes versions de chaque personnage ont des ressemblances frappantes entre eux, mais une douleur – pour leur whanau (famille élargie), pour leur maison et leur héritage — se poursuit à travers leurs performances. Ils incarnent puissamment la croyance maorie selon laquelle les liens généalogiques ne peuvent jamais être rompus.

Non classé. En anglais et maori, avec sous-titres. Durée : 1 heure 38 minutes. Dans les théâtres.