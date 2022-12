Critique de ‘Corsage’: Une reine en rébellion tranquille

Le complexe industriel de la princesse est généralement associé à Disney et à son cortège de filles et de femmes royales allant de Blanche-Neige à Ariel et Tiana. La catégorie fonctionne également bien pour tous les nombreux autres divertissements ostensiblement adultes sur les filles et les femmes avec de lourdes couronnes. Rares sont ceux qui semblent satisfaits de leur position dans la vie, et tandis que certains trouvent un prince et s’assurent un bonheur pour toujours, d’autres se cassent et d’autres encore organisent de grandes évasions improbables.

“Corsage” est le portrait audacieux, visuellement saisissant et ingénieusement anachronique de la scénariste-réalisatrice autrichienne Marie Kreutzer d’une impératrice en rébellion compliquée. La rebelle – une Vicky Krieps envoûtante – est l’impératrice d’Autriche et reine de Hongrie, Elisabeth Amalie Eugénie (1837-1898). Mariée à 16 ans à François-Joseph, le souverain de l’empire austro-hongrois, Elisabeth a maintenant deux enfants, une suite de serviteurs et aucun souci apparent. Une beauté célèbre, elle porte des corsets serrés et des robes glorieuses, adhérant à un régime d’exercice régulier et à un régime qui se compose souvent d’un peu plus que du bouillon de bœuf et des tranches d’orange les plus minces.

Elisabeth est mince, mais quelque chose d’autre que la vanité et les mœurs sociales la ronge – l’ennui, le désespoir, un sentiment d’inutilité – envoyant des ondulations inquiètes dans sa vie. “Elle me fait tellement peur”, chuchote timidement une femme de chambre à Elisabeth, qui a été vue pour la première fois immergée dans la baignoire royale, la caméra pointée vers elle. Ses yeux sont ouverts et elle se tient le nez, chronométrant sa respiration apparemment pour des raisons de santé. C’est à la fois un exercice utile et une métaphore appropriée pour “Corsage” (le mot signifie aussi le corsage d’une robe de femme), surtout compte tenu du penchant d’Elisabeth pour le laçage serré de son corset, qui teste sa respiration même.

“Corsage” se déroule sur plusieurs mois à partir de la fin de 1877, l’année où Elisabeth a 40 ans. La sienne est une vie somptueuse et choyée comme on pouvait s’y attendre. (Les lieux incluent le palais des Habsbourg à Vienne, l’ancienne résidence principale de la dynastie titulaire.) Kreutzer – c’est son cinquième long métrage – trace les coordonnées de la réalité quotidienne d’Elisabeth dès le départ, présentant vivement ses luxes mais aussi, surtout , vous permettant de voir à quel point Elisabeth est à l’aise dans ce monde raréfié. Il est clair qu’elle ne manque de rien, du moins matériellement. De la façon dont elle tient sa tête, dirige son regard et parle avec impatience à ses servantes et dames d’honneur, il est également évident qu’elle ne s’irrite pas contre ses droits.