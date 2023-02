Critique de “Consécration”: quelque chose d’impie

« Consécration », un nouveau film d’horreur du réalisateur Christopher Smith, commence par une déclaration énigmatique de sa protagoniste, Grace (Jena Malone) : « Mon frère croyait que j’avais un ange gardien. Et je ne croyais à rien. Maintenant, je n’en suis plus si sûr. Au cours de cette voix off, une nonne plus âgée se promène et pointe une arme sur la caméra, c’est-à-dire sur le visage de Grace.

Le film finit par arriver à ce qui déclenche ce plan édenté, mais le résultat n’est pas particulièrement satisfaisant. Grace, ophtalmologiste, se rend au couvent en bord de mer où son frère, prêtre, est décédé. On pense que son frère, suspect dans le meurtre d’un confrère prêtre, s’est suicidé, mais Grace a des doutes. Méfiante à l’égard des religieuses, traditionalistes sévères dirigées par une mère supérieure austère, Grace commence à chercher des preuves d’un acte criminel. Pendant qu’elle cherche, elle est hantée par des apparitions et des visions de la mort, et le film revient souvent sur sa sombre enfance dans laquelle le religieux et le sombre surnaturel étaient entrelacés.

Pourtant, le mythe du passé de Grace n’est pas rempli de manière suffisamment réfléchie ou intéressante pour soutenir les mystères et les rebondissements de l’histoire actuelle. L’intrigue, par conséquent, ne trouve pas tout à fait son élan; cela n’aide pas que la plupart des frayeurs du film tombent à plat sur le plan visuel et technique. Malone fait ce qu’elle peut pour tout maintenir à flot, et Danny Huston prête un peu de gravité en tant que père Romero, un prêtre en visite qui peut ou non être là pour aider Grace. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas très excitant de le découvrir.

Consécration

Classé R. Sanglant, contenu violent et un peu de langage. Durée : 1h30. Dans les théâtres.