Critique de « Conclave » : le thriller se déroulant au Vatican est divinement amusant

Le casting à lui seul est une raison de faire la queue pour Conclave. Le thriller psychologique de Tout est calme sur le front occidental Le réalisateur Edward Berger met en vedette Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow et Isabella Rossellini. Ces talents sont si légitimement salués pour leur gravité émouvante que ce qu’ils font ensemble à l’écran est presque hors sujet. Cependant, les secrets au cœur de ce récit se déroulant au Vatican sont riches en intrigues, en humour mordant et en rebondissements provocateurs.

Basé sur le roman du même nom de Robert Harris paru en 2016, Conclave Le pape Jean-Paul II emmène les masses derrière le rideau de velours pour l’une des traditions les plus secrètes de l’Église catholique, l’élection d’un nouveau pape. Lorsqu’un pontife décède, les cardinaux électeurs du monde entier se réunissent en conclave papal, où ils votent pour que l’un d’entre eux devienne le chef terrestre de l’Église.

Les conversations, les débats et les manœuvres politiques qui auront lieu lors de cette réunion resteront à huis clos – tout comme les cardinaux eux-mêmes – tandis que le monde les attendra pour voir s’ils émettront une fumée blanche indiquant le résultat du vote et si la majorité requise des deux tiers a été obtenue. C’est tout ce dont un profane a besoin pour entrer dans le débat. Conclave. Mais ceux qui ont grandi dans la foi pourraient trouver des significations plus riches dans son drame murmuré et ses révélations bouleversantes.

Ralph Fiennes dirige un casting sensationnel dans Conclave.

Ralph Fiennes et Stanley Tucci incarnent les cardinaux lors du conclave papal dans « Conclave ».

Crédits : Focus Features

On pourrait s’étonner de voir l’acteur anglais, mieux connu pour avoir joué le méchant Voldemort dans les films Harry Potter, interpréter ici un cardinal pieux. Bien sûr, Fiennes a une certaine portée, puisqu’il est passé de ce sorcier théâtral et sifflant à la parodie hollywoodienne des frères Coen Salut, César ! où il a joué un réalisateur précis et agacé, jusqu’au concierge flamboyant du film de Wes Anderson Le Grand Budapest Hotel. Fiennes peut tout faire, de l’impétueux au joyeux, et ici il est cerné par les vêtements et le décorum. Mais le potentiel qu’il pourrait exploser apporte une tension retentissante à Conclave depuis le début.





Dans le rôle du cardinal Thomas Lawrence, Fiennes est le héros du film. Il est non seulement le doyen du conclave, supervisant tous ses détails, mais aussi un détective amateur, qui déterre les secrets que ses frères cachent dans l’espoir d’être élu nouveau pape. Cela ne fait pas expressément partie de sa description de poste, mais lorsqu’une rumeur inquiétante fait surface alors que le conclave se réunit, il se sent obligé de débusquer la vérité.

John Lithgow partage l’affiche du rôle du cardinal Tremblay dans « Conclave ».

Crédits : Focus Features

Parmi ce collège de cardinaux, on trouve Aldo Bellini (un Stanley Tucci sublimement serein), un progressiste à la voix douce qui dénonce l’homophobie et promeut un plus grand rôle pour les femmes dans l’Église. Bien qu’il soit l’un des premiers favoris – en tant qu’ami très apprécié du dernier pape – Aldo doit affronter l’ultra-conservateur Tedesco (un Sergio Castellitto parfaitement pompeux), dont le programme est de repousser l’Église dans les âges sombres avec une messe en latin et un rejet véhément de l’acceptation interconfessionnelle. On retrouve également dans le lot le conciliant suspect Tremblay (un John Lithgow intrigant et glissant), le fougueux Adeyemi (un Lucian Msamati hargneux) et Benitez (un Carlos Diehz béat), un jeune cardinal totalement inconnu des autres jusqu’au conclave. Parmi eux, la catégorie du meilleur acteur dans un second rôle vient d’être empilée, alors que les ressentiments, l’ambition et la détermination s’entrechoquent dans l’intrigue et les disputes.

Lawrence s’efforce de diriger le conclave avec dignité. Mais alors que des détails choquants sur ses frères font surface, son idéalisme est remis en cause par le pragmatisme. Doit-il dénoncer les péchés et la corruption si cela signifie rompre avec la tradition ? La fin – nommer un pape digne de ce nom – justifie-t-elle les moyens ? Et vraiment, comment peut-on justifier l’élection d’une personne faillible à un poste qui est infaillible ?

Conclave est un thriller sophistiqué et passionnant.

Sergio Castellitto joue le rôle du cardinal Tedesco dans « Conclave ».

Crédits : Focus Features

C’est un film qui comprend les complications du catholicisme, où la raison entre en collision avec la croyance et la nature humaine avec la divinité.

C’est ici que j’avoue que je suis un catholique non pratiquant depuis des décennies. Pourtant, j’ai été emporté par la direction astucieuse de Berger, qui répond à la curiosité de ceux d’entre nous pour qui le conclave a longtemps été enveloppé de mystique et de mystère. Alors que l’intrigue de Conclave Le roman comporte de nombreux éléments scandaleux, les personnages sont souvent réservés (ou sans doute réprimés) dans leurs réactions. Même lorsqu’ils parlent ouvertement de leurs opinions politiques personnelles, on y retrouve une retenue prudente que j’ai reconnue au cours de mes années à l’église, dans ses presbytères et dans l’école catholique.

Cette culture a une manière particulière de dire quelque chose sans le dire. Et le scénario de Peter Straughan le comprend, en exécutant cette délicatesse avec brio. Même l’affable Aldo parle de cette manière difficile à cerner, disant qu’il ne pense pas que les paroissiens devraient être obligés d’avoir 10 enfants, au lieu de dire ce qu’il veut vraiment dire : il serait un pape qui soutiendrait le contrôle des naissances. Ce serait trop radical pour être prononcé au Vatican, et Conclave est bien conscient. Pourtant, cette réticence à être franc renforce également les conflits centraux du film, où ce qui se cache sous la surface pourrait s’avérer polarisant.

Derrière les robes rouge vif et la posture royale de ces hommes, ils sont aussi imparfaits que le reste d’entre nous (peut-être plus). Conclave Le film ne considère pas cela comme un choc en soi. Au contraire, il fait preuve d’une grande empathie pour ses cardinaux compliqués. Selon les termes du catholicisme, il peut détester le péché, mais pas le pécheur. Pourtant, en tant que notre humble et faillible canal, nous voyons Lawrence lutter contre ce type d’acceptation radicale. Nous voyons ses yeux s’enflammer lorsqu’il découvre une trahison. Nous sentons son cœur se briser lorsqu’un squelette sort d’un placard métaphorique. Dans ces moments de tourmente intérieure, il est facile d’imaginer la bande-annonce de l’Oscar du meilleur acteur.

Isabella Rossellini dans le rôle de Sœur Agnès espionne dans « Conclave ».

Crédits : Focus Features

Tout le monde n’est pas aussi disposé à pardonner, et c’est là que Rossellini, en tant que religieuse au service du Vatican, excelle. Là où ces hommes se pavanent comme des seigneurs du manoir, elle et ses sœurs sont visibles mais pas entendues. Mais elles l’entendront. L’humour de Conclave Le discours de Rossellini est subtil, il choisit soigneusement ses punchlines pour alléger son homélie percutante. Mais lorsque la sœur Agnès de Rossellini prononce un discours à voix basse devant les cardinaux et le termine par une courte révérence, ce petit geste fait l’effet d’une chute de micro. Son hilarité fine et précise est libératrice.

À la fin, Conclave Ce n’est pas une histoire de péché ou de secrets, mais une histoire d’aller de l’avant. Lorsque la poussière retombe – ou que la fumée s’élève – qui serons-nous avec les choix que nous avons faits ? Le meilleur aspect du film de Berger est peut-être qu’il donne une réponse nuancée à son héros, Lawrence, qui tient le dernier moment silencieux du film avec une puissance poignante. Mais pour le spectateur, nous nous demandons non seulement ce que nous aurions pu faire, mais qui nous sommes face à la révélation finale du film.

Conclave a été évalué lors du Festival international du film de Toronto ; il sortira dans certaines salles le 1er novembre.