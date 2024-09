Critique de « Comment mourir seul » : Natasha Rothwell sur la recherche de l’acceptation de soi

Dans « Comment mourir seule », la créatrice et star Natasha Rothwell (« Insecure », « Saturday Night Live ») joue Melissa, ou Mel, décrite par Hulu, où la série est diffusée vendredi, comme « une employée de l’aéroport JFK fauchée, grosse et noire, qui n’a jamais été amoureuse et qui a oublié comment rêver ».

Sa taille n’a pas vraiment d’importance – rien n’indique qu’elle est lourde parce qu’elle est malheureuse ou malheureuse parce qu’elle est lourde – mais elle semble être coincée sur place, à 35 ans, sans vie amoureuse et sans perspectives d’avenir, à part conduire des passagers autour de JFK dans l’un de ces chariots motorisés. Elle n’a pas tourné la page depuis qu’elle a mis fin à une relation deux ans plus tôt avec son beau patron, Alex (Jocko Sims), « le seul homme qui m’ait jamais eue », une décision qu’elle regrette aujourd’hui.

Il s’agit d’une histoire de réalisation de soi, qui s’inscrit dans une comédie romantique. Pour commencer, elle se déroule dans un aéroport, le cadre le plus romantique de toutes les comédies romantiques. De plus, Alex est sur le point de se marier et Mel a été invitée au mariage qui se déroule à Hawaï, sachant probablement qu’elle n’y assistera pas, car elle n’a pas les moyens de payer le billet et, métaphoriquement significatif, a peur de prendre l’avion. Le fait que l’histoire ne se déroule pas nécessairement comme le suggère ce scénario est tout à l’honneur de Rothwell.

Dans « Comment mourir seul », Natasha Rothwell joue une employée de JFK nommée Melissa, qui est la meilleure amie de Rory (Conrad Ricamora). (Ian Watson / Hulu)

La série, qui a quelque chose de l’allure d’un long métrage indépendant, est un éventail de styles, du burlesque au drame pur et dur, avec des interviews de personnes dans la rue en introduction de chaque épisode. Elle peut être sentimentale jusqu’à la folie, bien qu’elle soit suffisamment intelligente pour saper l’intrigue avec une dose ultérieure de chaos. Des éruptions stylistiques interrompent la production – effets vidéo, danse, le monde se fige sur place autour de Mel, un compteur à l’écran pour illustrer la disparition du Percocet de Mel. Rothwell trouve des occasions de chanter, ce qu’elle fait très joliment.

Mel vit avec une série de cartes de crédit au maximum, mais ne vit pas pour autant dans le luxe. Abandonnée le jour de son anniversaire par son ami Rory (Conrad Ricamora), dont le père est le « président » de l’aéroport et dont la seule occupation semble être de distraire Mel de son travail, elle va faire du shopping dans une parodie d’Ikea appelée Ümlaüt (sur laquelle les designers ont prodigué des soins attentionnés). Lorsque les meubles qu’elle vient d’assembler tombent sans surprise sur elle, la faisant s’étouffer avec du crabe rangoon à emporter (« du vrai crabe, parce que j’ai payé un supplément pour ça le jour de mon anniversaire »), elle « meurt » pendant trois minutes et reprend conscience dans une chambre d’hôpital, avec des médecins comiques à ses pieds et la vieille Elise (Jackie Richardson) dans le lit d’à côté. Elise, une femme sage quasi magique, prononcera le sermon qui hantera et guidera Mel tout au long de la saison.

« Il y a trois sortes de mort », explique Elise. « La mort physique, nous la connaissons tous et nous en écrivons des poèmes ; puis il y a celle où les gens cessent de se soucier de vous ; et la pire, c’est quand vous cessez de vous soucier de vous-même. »

« Avant, j’étais comme toi », dit-elle à Mel, qu’elle a en quelque sorte analysé en un clin d’œil, « je me taisais, j’avais peur de tout. Maintenant, quand ma vie défilera devant mes yeux, au moins je verrai quelque chose. » Et, conseillant à Mel de sortir et de faire ce qui lui fait peur, elle expire.

Lorsque l’hôpital renvoie par erreur Mel chez elle avec les affaires d’Elise, elle visite l’appartement vide, propre et rempli de livres de la femme et repart avec quelques photos, une carte de crédit et un chien. Ces éléments se révéleront importants.

Après qu’un meuble lui soit tombé dessus, Melissa (Natasha Rothwell) vit une expérience de mort imminente qui la pousse à réévaluer sa vie. (Ian Watson / Hulu)

Bien qu’Alex soit constamment dans ses pensées (et il y a quelques scènes bien écrites entre Mel et Alex, dont vous êtes libre, comme Mel, d’interpréter la gentillesse comme une forme de séduction), le fil romantique de l’histoire est son aspect le moins vital ; même le voyage de Mel vers l’acceptation de soi suit un cours prévisible, bien que finalement touchant. Mais ce qui maintient « Comment mourir seul » en haut, ce sont ses histoires parallèles et ses personnages secondaires bien réalisés.

Il s’agit notamment du frère marié de Mel, Brian (le grand Bashir Salahuddin, de « South Side » et de son propre « Sherman’s Showcase ») ; Allie (Jaylee Hamidi), la barmaid qui se lie d’amitié avec Mel après sa sortie de l’hôpital et à qui elle se plaint de ne pas être vue et de vouloir être vue ; et surtout de l’équipe au sol avec laquelle elle prend une cigarette de temps en temps – Shaun (Arkie Kandola) et Deshawn (Christopher Powell), les clowns shakespeariens de la série, la légende de la comédie alternative drôle H. Jon Benjamin dans le rôle d’une sorte de gourou mystique du vol ; et Terrance (KeiLyn Durrel Jones), son autre bel homme, qui voit réellement Mel, bien qu’elle ne le voie pas la voir.

De toute évidence, Mel est sa propre pire ennemie – c’est le but – et à part une mère critique (Ellen Cleghorne, une habituée de Saturday Night Live) et une collègue jalouse (Michelle McLeod), ce sont presque ses seuls ennemis. Bien qu’elle se sente sans amis, elle a à la fois un groupe d’amis dévoués qui feront tout leur possible pour elle et une capacité à parler à des inconnus (en espagnol et en ASL également). Bien sûr, cela ne guérit pas la dépression, mais « Comment mourir seul », bien que certainement pas exempt de conflits, est une série géniale, pleine de gens adorables. C’est plus inspirant que non.