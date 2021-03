Critique de ‘Coming 2 America’: Redevance comique

Leur conversation est l’une des nombreuses méta-blagues disséminées dans «Coming 2 America», une suite géniale, la plupart du temps inoffensive, parfois assez drôle d’une comédie bien-aimée des années 1980. «Coming to America» – l’original, réalisé par John Landis – mettait en vedette Eddie Murphy dans le rôle du prince héritier Akeem, qui s’est rendu dans le quartier royal de Queens pour semer sa folle avoine, accompagné d’Arsenio Hall comme aide de camp et bande dessinée feuille, Semmi.

En rupture avec une somptueuse fête de palais destinée à célébrer ses fiançailles, Lavelle Junson (Jermaine Fowler), le nouveau prince héritier de Zamunda, se plaint de l’état du cinéma hollywoodien. Il ne dit jamais quels types de films il aime, mais il exprime son mépris pour les spectacles de super-héros et les «suites que personne n’a demandé». Mirembe (Nomzamo Mbatha), son toiletteur royal et son amour, n’est pas d’accord. Le cinéma Zamundan n’est pas si génial, dit-elle, et certaines de ces suites ne sont pas si mauvaises.

Akeem, qui a trois filles avec Lisa, apprend l’existence de son fils lors d’un premier acte mouvementé, alors que lui et sa reine célèbrent leur 30e anniversaire et font leurs adieux au roi Jaffe (James Earl Jones). Les facteurs de complication comprennent les menaces du général Izzi (Wesley Snipes), le dirigeant belliqueux du pays voisin de Nexdoria, et les lois patriarcales de Zamunda, qui stipulent que l’occupant du trône doit être un homme. Lavelle, un décrochage universitaire et un scalpeur de billets à temps partiel avec une partie du charme de bon cœur de son père, semble être la solution aux problèmes du royaume.

Mais peut-être que la satire n’est pas vraiment le point. Il n’est pas difficile, pour le moment, de trouver une comédie avec un tranchant plus net ou une vision plus dure du dysfonctionnement américain. «Coming 2» – pas sans rappeler la collaboration précédente de Brewer et Murphy, «Dolemite Is My Name» – est une célébration douce et idiote de la culture populaire noire, avec un respect sincère pour l’histoire et un regard accueillant pour la nouvelle génération. (En parlant de «Dolemite», ce film fournit un témoignage supplémentaire du génie comique absolu de Wesley Snipes.)

Mais bien sûr, les lois de la comédie exigent que d’autres problèmes surviennent, et le scénario aux nombreux auteurs en fournit beaucoup. Akeem et Semmi retournent à New York pour ce qui ressemble à une visite trop brève. Les délices du poisson hors de l’eau de «Venir en Amérique» pourraient difficilement être répétés, mais la vue comique de ce film sur l’Amérique du point de vue d’un aristocrate africain naïf aurait pu utiliser une mise à jour plus énergique. C’est bien de rattraper certains des personnages de bandes dessinées secondaires – les gars du salon de coiffure incarnés par Hall et Murphy dans les prothèses de vieillesse, surtout – mais chaque fois qu’une opportunité satirique mûre se présente, « Coming 2 », réalisé par Craig Brewer , court dans l’autre sens.

Pourtant, comme Lavelle et Mirembe lors de la grande fête, vous pourriez être tenté d’errer dans le long et doux milieu, lorsque la musique et les blagues sont mises en attente dans l’intérêt d’un complot grinçant, ringard et d’auto-assistance. Il faut à «Coming 2» les trois quarts de son temps de parcours pour arriver à l’endroit où «Coming to» a commencé – le rejet d’un mariage arrangé au profit de la recherche d’une âme sœur. Les gestes féministes à la fin ont un sentiment obligatoire, faisons-nous-tous-hocher-la-tête-à-l’unisson-qu’un film plus audacieux, ou avec une idée plus forte de ce qu’il voulait être, n’aurait pas eu besoin. Le cynisme de Lavelle à propos des suites n’est pas contesté très efficacement, j’en ai peur.

J’ai une autre chose à dire, cependant, qui peut en soi être une recommandation suffisante, à savoir: Ruth E. Carter. L’une des plus grandes créatrices de costumes de tous les temps, elle a remporté un Oscar pour «Black Panther» et pourrait en gagner un autre rien que pour la couture de seigneur de guerre du général Izzi. (Ne sautez pas le générique ou il vous manquera dans un kilt.) L’art de «Coming 2 America» réside le plus pleinement dans les costumes, qui sont à la fois des travestis de style moderniste mondialiste et des hommages inspirés. comme des exemples pleinement réalisés d’une collision culturelle que le film lui-même ne peut pas tout à fait imaginer.

Classé PG-13. Légère méchanceté interculturelle. Durée: 1 heure 44 minutes. Regarder sur Amazon.