Critique de «  Coming 2 America  »: Eddie Murphy et sa compagnie sont de retour, surfant sur une vague amusante de nostalgie

Le premier film est venu à l’apogée de l’ascension d’Eddie Murphy au box-office, après une série de succès dans les années 1980. Le nouveau film fait suite à un retour enthousiasmant avec « Dolemite is My Name » et son retour triomphant aux Emmy Awards dans « Saturday Night Live », avec plus de nostalgie – y compris des plans pour une autre suite de « Beverly Hills Cop » – encore à venir.

À la base, « Coming to America » ​​a présenté un conte de fées simple et doux, sur un prince choyé voyageant dans le Queens à la recherche du véritable amour. Pourtant, le film a passé une grande partie de son temps à servir simplement de vitrine loufoque pour Murphy et Arsenio Hall, passant beaucoup de temps dans le fauteuil de maquillage pour leurs personnages de coiffeur et plus encore.

Réalisé par Craig Brewer de « Dolemite », « Coming 2 » reprend tout cela, avec un élément de nouvelle génération joliment moulé qui rejoue essentiellement l’intrigue sous un angle différent. En prime, l’histoire (créditée à un trio d’écrivains) est accompagnée d’un crochet féministe et d’une leçon, comme le premier film, sur la mise de côté des traditions dépassées.

Trente ans plus tard, le prince Akeem de Murphy est toujours marié à Lisa (Shari Headley) avec trois filles talentueuses, dont l’aînée (« Si Beale Street pouvait parler » KiKi Layne) ferait apparemment une reine parfaite.