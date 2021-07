Protégé par une barbe en nid de rat et des couches de vêtements en décomposition, Rob (Nicolas Cage) vit dans une cabane rudimentaire dans la nature sauvage de l’Oregon avec son cochon bien-aimé. Ensemble, ils recherchent des truffes que Rob troque contre des nécessités lorsqu’Amir (un indispensable Alex Wolff) fait sa visite hebdomadaire. Les truffes sont destinées aux restaurants haut de gamme de Portland; quand le cochon est volé, son propriétaire sera obligé de suivre les champignons. « Pig », le premier long métrage étonnamment contrôlé de Michael Sarnoski, est une fable lugubre de perte et de repli, d’art et d’ambition. Raconté en trois chapitres et une série de scènes magnifiquement délimitées, le film flirte avec plusieurs genres – drame de vengeance, satire culinaire – tout en ne s’engageant à aucun. Au lieu de cela, Sarnoski nous emmène dans un voyage énigmatique alors que Rob recherche son animal de compagnie et revisite une vie qu’il a abandonnée il y a longtemps.

Les arrêts au stand dans un club de combat souterrain pour les employés de restaurant et chez un boulanger préféré pour une baguette salée prisée, sont à la fois émouvants et étranges, nous laissant avec plus de questions que de réponses. Autrefois, Rob avait une stature dans ce monde ; maintenant, selon les mots du puissant père d’Amir, Darius (Adam Arkin), il n’existe même plus. Pourtant, lui et Darius sont les mêmes : des jumeaux inconsolables, emprisonnés par le chagrin. Et tandis que « Pig » peut parfois se sentir englouti par sa propre maussade, il y a une rigueur dans le tournage et une beauté surréaliste dans les images de Pat Scola qui scellent notre investissement dans le destin de Rob.

Cage est superbe ici, donnant à Rob une implacabilité modérée et une voix qui croasse initialement à cause de la désuétude et gonfle plus tard avec une conviction tranquille. Lorsque Rob prononce un discours sur la folie de choisir le profit plutôt que les rêves, il atterrit avec tout le poids d’un acteur qui semble savoir de quoi il parle. Cochon

Classé R pour un beat down prolongé. Durée : 1 heure 32 minutes. Dans les théâtres.