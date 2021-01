Continuant à ajouter des couches à la mythologie existante de « Karate Kid » (faute d’un meilleur mot), la série s’appuie sur les défis auxquels sont confrontés les personnages originaux Johnny Lawrence (William Zabka) et Daniel LaRusso (Ralph Macchio), s’évasant pour englober le adolescents de la prochaine génération aux prises avec leurs propres problèmes au lycée.

La nouvelle saison explore également une trame de fond pour le méchant Kreese (Martin Kove), tout en s’inspirant généreusement des films originaux avec un niveau de soin tendre et affectueux qui, franchement, les fait paraître beaucoup mieux qu’ils ne l’étaient. En effet, le tout est présenté avec un sentiment de révérence normalement réservé aux franchises avec « Star » dans le titre.

En cours de route, « Cobra Kai » subvertit les attentes et continue de mélanger les alliances, terminant chaque épisode avec le genre de cliffhangers qui se prêtent bien à un visionnement excessif. Le seul inconvénient à cela du point de vue de Netflix – qui dans un mouvement de planification rapide a décalé la date de la première pour capitaliser sur la paresse du Nouvel An – est que les téléspectateurs peuvent facilement dévorer toute la saison en quelques jours, ce qui n’est pas forcément le meilleur moyen de pérenniser la fidélité des abonnés.

Certes, l’angoisse des adolescents peut sembler exagérée, et il y a quelque chose d’hilarant dans l’image de gangs de karaté adolescents en maraude menant une guerre ouverte à travers la vallée de San Fernando.

Pourtant, le ridicule et l’ingéniosité d’élever le rôle de Johnny ont été au centre de l’attrait du programme, et grâce à l’écriture habile, même les moments exagérés sont généralement amusants. Cela est particulièrement vrai de la performance grincheuse et fatiguée du monde – y compris ses luttes continues avec la technologie – qui reste une source constante de plaisir.

Il y a plusieurs fioritures dans cette dernière saison qui ne devraient pas être gâtées, ce qui pourrait même inspirer ceux qui n’ont pas vu les films récemment à les revisiter, bien que ce ne soit guère nécessaire.

Pour Netflix, cela se traduira probablement par que beaucoup de gens se détendent sur le canapé. Pour «Cobra Kai», jouer sur une plus grande plate-forme se traduira probablement par une empreinte culturelle améliorée, car le spectacle semble destiné à continuer à exploser dans le genre d’attraction qu’il méritait d’être dès le départ.

La troisième saison de « Cobra Kai » débute le 1er janvier sur Netflix.