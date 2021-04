Il est probable que «Cliff Walkers», dédié à «Tous les héros de la révolution», soit passé sans entrave par les canaux officiels. Ce thriller d’espionnage se déroule au début des années 1930, lors de l’invasion et de l’occupation japonaises de la Mandchourie et du nord de la Chine, et dépeint des quasi-super-héros de la part de ses personnages principaux audacieux, parfois sacrifiés.

Le film se déroule et a été tourné à Harbin, une ville de Heilongjiang , La province la plus septentrionale de la Chine, une zone qui a subi une influence russe significative lors de la construction du chemin de fer transsibérien. Les décors enneigés commencent par une forêt et s’étendent jusqu’aux rues de la ville bordées d’une architecture unique, où de petits gangs d’espions vêtus de noir se poursuivent à pied pour un effet visuel passionnant.

Le casting, dirigé par Zhang Yi et Liu Haocun en tant qu’agent chevronné et recrue, est attrayant. Les multiples doubles et triples croisements du film sont susceptibles de provoquer un coup de fouet, et ils soulignent la façon dont l’espionnage ressemble au théâtre.

Les nombreuses pièces du set d’action seraient mémorables même si les points de l’intrigue ne se mettaient pas finalement en place, ce qu’ils font. La manière dont les cinéastes traitent les crimes de guerre japonais est tranchante; le film montre clairement que les blessures subies par la Chine n’ont pas été oubliées. Appelez cela du patriotisme ou du nationalisme, le réalisateur et la distribution le vendent vraiment, avec quelques larmes flagrantes pour la finale.

Marcheurs des falaises

Non classé. En mandarin, avec sous-titres. Durée: 2 heures. Dans les théâtres. Veuillez consulter Les lignes directrices décrit par les Centers for Disease Control and Prevention avant de regarder des films dans les cinémas.