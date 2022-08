Will Vinton (1947-2018) n’a pas été le premier à jouer avec des figurines d’argile dans l’animation en stop-motion, mais ses empreintes digitales sont sur certaines des utilisations les plus célèbres et les plus réussies de la technique. Il a partagé un Oscar pour un court métrage, “Closed Mondays”, en 1975. Les publicités de son studio des années 1980 avec les California Raisins et Domino’s Pizza’s Noid ont contribué à transformer ces personnages en phénomènes de la culture pop. Il déposé le terme Claymation. Dans les années 1990, Vinton a de nouveau travaillé la magie de la publicité avec des M&M’s parlants animés par ordinateur.

Il était aussi, à en juger par “Rêve d’argile” un documentaire de Marq Evans, le genre de visionnaire dont les grands rêves, le sens des affaires et les compétences intrafamiliales n’ont pas toujours fonctionné à des niveaux équivalents. “Il avait du mal à exprimer ses émotions quand ce n’était pas avec de l’argile”, explique Mary McDonald-Lewis, identifiée comme une amie de Vinton, dans le film. Son personnage tordu, Wilshire Pig, n’a pas fait son chemin comme Mickey Mouse. Le film s’ouvre sur une bataille juridique entre Vinton et le fondateur de Nike, Phil Knight, qui a été décrit comme l’ayant forcé à quitter ce qui s’appelait alors Will Vinton Studios en 2003.