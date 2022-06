Au début de « Civil » – un documentaire sur l’avocat des droits civiques Ben Crump – un appel téléphonique de Tera Brown, une cousine de George Floyd, arrive dans le bureau de Crump. Crump écoute avec compassion pendant que Brown raconte le meurtre de son cousin en 2020 par un policier de Minneapolis. Crump lui offre doucement quelques conseils sur les prochaines étapes, puis repose sa tête dans ses mains. L’image de Crump tenant sa propre tête et de Crump se frottant les yeux est répétée tout au long de « Civil ». C’est la réponse physique lasse à l’injustice en cours et à un emploi du temps qui maintient l’avocat dans les avions et sur son smartphone, poursuivant des poursuites visant à faire payer financièrement les services de police et les municipalités – et les médias et le tribunal de l’opinion publique en tiennent compte.

La réalisatrice Nadia Hallgren a filmé Crump pendant un an en 2020 et 2021, et son portrait a des exemples d’intimité. Les appels téléphoniques à la femme de Crump, Genae, et à sa fille, Brooklyn, ainsi que ses enregistrements avec sa mère, Helen, fournissent du lest au milieu du bouleversement. Et les détails biographiques sur le collège, la faculté de droit et la fraternité qui ont façonné Crump taquinent ses racines dans les communautés noires.