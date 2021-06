Muhammad Ali est probablement déjà l’athlète le plus dramatisé et documenté de l’histoire du cinéma, et « La ville d’Ali » constitue un ajout extrêmement léger à l’univers cinématographique de l’ancien champion des poids lourds. Ce documentaire, réalisé par Graham Shelby, se concentre sur la relation d’Ali avec sa ville natale, Louisville, Ky., et comment la ville lui a donné un grand départ après sa mort en 2016.

Réalisé avec la participation de la famille d’Ali – certains de ses enfants font partie des personnes interrogées, tout comme sa femme, Lonnie Ali (qui est également présentée en septembre 2020 en train de prononcer un discours sur la justice raciale et sociale lors du générique de clôture) – « City of Ali » présente un aperçu extrêmement sommaire de sa carrière. Il met l’accent sur des histoires centrées sur Louisville (sur la façon dont l’officier de police de la ville, Joe Martin, a encouragé Ali, puis Cassius Clay, à poursuivre la boxe, par exemple) et montre des résidents et des amis se remémorant des observations locales.