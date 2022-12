Critique de “Children of the Mist”: la jeunesse volée

Dans le troublant documentaire vietnamien “Children of the Mist”, une fille courageuse de 12 ans nommée Di est enlevée après une célébration du Nouvel An lunaire. Ses parents sont au mieux frustrés – qui va nourrir les cochons quand ils vont boire ? Mais leur réponse n’est pas inhabituelle dans cette région montagneuse reculée du nord du Vietnam, où résident les Hmong, l’un des plus grands groupes ethniques du pays.

La « sieste de la mariée » est une coutume Hmong qui permet aux garçons, souvent avec l’aide de leur famille, d’attraper des filles et de les détenir pendant trois jours. Pendant tout ce temps, la fille peut décider si elle veut aller jusqu’au bout du mariage, bien qu’en pratique, les rejets puissent être violemment contestés. C’est la norme dans ces régions : la mère et la sœur aînée de Di ont également fait la sieste.