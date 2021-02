Critique de ‘Cherry’: un Web emmêlé très différent pour Tom Holland

Il y a quelques années, lorsque Martin Scorsese a osé dire qu’il ne se souciait pas des films de super-héros – «ce n’est pas du cinéma», il a dit – deux réalisateurs à succès dans ce domaine, les frères Joe et Anthony Russo, ont jeté un coup d’œil au cinéaste plus âgé. «En fin de compte, que savons-nous?» Joe a dit dans un entretien. «Nous ne sommes que deux gars de Cleveland, Ohio, et« cinéma »est un mot de New York.» Pourtant, d’après les preuves de leur dernier film, «Cherry», les Russo semblent intéressés à faire quelque chose qui s’apparente au cinéma Scorsese. Une chanson de Van Morrison, un favori de Scorsese, joue sur le générique d’ouverture de ce film, et d’autres chansons de Morrison ornent sa bande originale. Le protagoniste est présenté comme un jeune homme blanc aliéné, marchant rapidement, avec une coupe de cheveux rasée et une arme à feu. La toxicomanie figure dans l’action, et l’action est souvent capturée avec un travail de caméra impliqué. Hmm.

Adapté d’un roman semi-autobiographique de Nico Walker, «Cherry» suit son personnage principal (Tom Holland) d’une obsession romantique collégiale à son époque de soldat en Irak et de braqueur de banque nourrissant le singe opioïde sur son dos. «J’ai 23 ans et je ne comprends toujours pas ce que font les gens», dit Cherry en voix off dès le début.