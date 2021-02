Critique de ‘Cherry’: Tom Holland et les frères Russo se retrouvent sur un film pas si super

Le personnage principal de Holland connaît un arc de dysfonctionnement, à commencer par un étudiant dans l’Ohio. Il tombe amoureux, rejoint l’armée, subit un entraînement de base et les horreurs de la guerre, et rentre à la maison assez foiré, sombrant rapidement dans la dépendance et le crime afin de financer son habitude.

Densément raconté par le protagoniste, « Cherry » a les qualités familières des films sur les rêves brisés de la classe moyenne, les promesses non tenues et le désespoir. Le jeune homme et sa bien-aimée Emily (Ciara Bravo, une ancienne star de Nickelodeon) tombent fort et vite l’un pour l’autre, se marient jeunes et traversent l’enfer, la question étant de savoir s’ils peuvent survivre ensemble, ou même pas du tout.

Le film possède une séquence sombre et comique – il y a une énergie de type frères Coen dans l’ineptie de certains des contacts criminels de Cherry – mais pour la plupart, le ton est sombre et le graphique de la consommation de drogue, reflétant la cascade de mauvaises décisions et de malheurs. les uns sur les autres. C’est un rebelle des derniers jours sans grande cause, une chanson de Springsteen prend vie.

Pour la Hollande, la nature radicale de la partie – qui commence en 2002 et chevauche un arc de l’histoire de la guerre en Irak – représentait sûrement une vitrine difficile à résister, après son tour dans un autre drame sombre, « The Devil All » de Netflix le temps »avec Robert Pattinson. Si l’acteur au visage frais veut s’assurer qu’il ne finira pas par être qualifié de Peter Parker, il prend l’initiative et plus encore.