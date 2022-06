Nous entendons Lyudmila Ihnatenko (l’inspiratrice du personnage de Jessie Buckley dans la mini-série dramatisée de HBO), une habitante de la région qui était enceinte lorsque la catastrophe s’est produite et dont le mari, un pompier, s’est rendu à l’usine après l’explosion initiale. Oleksiy Breus, ingénieur à Tchernobyl, raconte qu’il est allé travailler le lendemain sans même savoir ce qui s’était passé. Il est effrayant d’entendre parler de la lenteur de l’évacuation – il est fait mention d’enfants allant dans des terrains de jeux au lieu de s’abriter à l’intérieur – ou de voir des éclairs dans les images qui, nous dit-on, proviennent du film lui-même enregistrant le rayonnement.

S’appuyant sur des documents visuels d’archives de l’ex-Union soviétique et sur un mélange d’entretiens anciens et contemporains, le documentaire tendu « Tchernobyl : les bandes perdues » reconstruit la catastrophe nucléaire de 1986 du point de vue des personnes présentes lors de sa dévastation.

Certaines des images les plus puissantes impliquent les « liquidateurs », des hommes chargés du confinement et du nettoyage dans les mois qui ont suivi l’accident. On écarte parler de rayonnement comme un non-sens. Peu de temps après, le film montre une vidéo époustouflante d’eux en train de pelleter des débris tout en absorbant vraisemblablement des doses mortelles.