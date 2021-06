Il y a beaucoup de beaux paysages dans « Chasing Wonders », ce qui va de soi, car le film a été tourné dans des régions viticoles d’Europe et d’Australie. Réalisé par Paul Meins à partir d’un scénario de Judy Morris, le film raconte l’histoire d’une famille de vignerons qui ont émigré d’Espagne en Australie au début de ce siècle, et de son plus jeune membre, Savino, qui, adolescent, retourne en Espagne. à la recherche de réponses sur son passé.

« Raconte l’histoire », c’est le dire généreusement, en l’occurrence. Malgré son temps d’exécution soigné, « Chasing Wonders » est diffus et souvent mou. Lors d’une fête d’anniversaire pour un préadolescent Savino, le garçon reçoit le cadeau d’un télescope, et sur les instructions énigmatiques de son grand-père (joué par Edward James Olmos, qui lit également une narration pleine de platitudes) s’embarque avec un ami pour aller plus loin terrain rocheux, pour mieux observer le ciel nocturne. Cela déclenche son père protecteur et étouffant (Antonio de la Torre), et une lutte familiale acharnée s’ensuit. Ce combat de longue haleine est celui dans lequel vous savez juste que la bouteille de vin longtemps intacte du vieux vignoble en Espagne va être ouverte d’une manière ou d’une autre.