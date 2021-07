En tant que plus grand fan au monde du tordu et superbe « Edvard Munch » de Peter Watkins, j’ai un faible pour les cinéastes qui bousculent les looks parfaitement coiffés et les habitudes rassurantes des films biographiques. La grande scénariste-réalisatrice Agnieszka Holland – une connaisseuse de ceux jugés « difficiles » par la société – ne déçoit pas avec « Charlatan », son histoire romancée de l’herboriste tchèque persécuté Jan Mikolasek.

Mikolasek a pris de l’importance et de la prospérité dans les années 1930 et 1940 en traitant les patients avec des remèdes naturels, en scrutant leur urine à la recherche de signes de maladie. « Charlatan » saute entre l’ascension et la chute de Mikolasek : son apprentissage en tant que jeune (Josef Trojan) qui a un don étrange « je vois des gens malades » ; et sa pratique professionnelle en tant qu’adulte (Ivan Trojan), alors que les files de patients à l’extérieur ont finalement été remplacées par des agents de sécurité de l’État suspects.

La disgrâce de Mikolasek après la Seconde Guerre mondiale n’est pas difficile à comprendre puisque cet individualiste têtu s’est imposé pour plusieurs raisons. Holland suit ses échecs à contourner les revirements de pouvoir d’après-guerre – bien qu’il ait trouvé un moyen avec les nazis – et son approche peu orthodoxe et sa richesse abondante ne conviennent pas aux apparatchiks d’après-guerre. Mais en ces temps conservateurs (qui persistent), il a également été distingué pour sa relation amoureuse avec son bel assistant, Frantisek Palko (Juraj Loj).