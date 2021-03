Critique de «  Chaos Walking  »: Penser à voix haute

Avec leur tube de 1969 « In the Year 2525 », Zager et Evans ont spéculé sur la vie future: « si l’homme est toujours en vie / si la femme peut survivre. » Dans «Chaos Walking», nous sommes en 2257, l’homme ne s’épanouit pas tout à fait sur une nouvelle planète, et la femme n’est pas du tout là. Dans un endroit appelé Prentisstown, tous les mâles tentent de gérer leur «bruit» – c’est-à-dire leur pensée, donnée sous une forme audible et visible, pour des raisons de science-fiction – tout en conservant un semblant de vie civilisée.

Si ces métaphores de science-fiction semblent lourdes dans la presse écrite (le film est adapté d’un roman de YA de Patrick Ness), elles sont pratiquement oppressantes sous forme cinématographique. La jeune femme, Viola (Daisy Ridley), est issue d’un plus grand vaisseau spatial rempli d’une deuxième vague de colonisateurs potentiels, qui peuvent vraisemblablement redresser la vie dans ce nouveau monde. Le maire de Prentisstown, qui prête son nom à la ville et est joué par Mads Mikkelsen – donc, du moins selon les normes cinématographiques américaines, vous savez qu’il a un mauvais agenda – ne veut pas que Viola prenne contact avec ses camarades.

Mis à part les métaphores et ce que nous appellerons le rapport bruit / signal, «Chaos Walking» est un problème standard qui consiste à faire des recherches sur la dystopie. Des joueurs de différentes qualités de costumes vintage et de longueurs de barbe variées chassent les plus jeunes personnages sur un terrain accidenté et commettent le chaos avec des armes à la fois futuristes et grossières.

Parce que le directeur est Doug Liman, ces motions sont traitées avec une grande compétence. Mais l’action enterre les charmes de ses deux acteurs principaux et assourdit les talents de la distribution de soutien distinguée, qui comprend également Demián Bichir, David Oyelowo et Cynthia Erivo.

Marcher dans le chaos

Classé PG-13 pour garçon rencontre seulement fille en ville, matériel, violence et langage. Durée: 1 heure 49 minutes. Dans les théâtres. Veuillez consulter Les lignes directrices décrit par les Centers for Disease Control and Prevention avant de regarder des films dans les cinémas.