Après son film de 2014 «Happiness», qui présente Peyangki, un garçon dans un monastère bhoutanais, le réalisateur Thomas Balmès est revenu pour réaliser le nouveau documentaire saisissant, «Sing Me a Song». Ici, Peyangki a 10 ans de plus et vit dans ce qui semble être un monde complètement différent: un monde changé par Internet et la télévision. Le Bhoutan a été le dernier pays à adopter ces technologies, et l’œil qui voit tout de Balmès capte l’impact profond qu’elles ont eu sur Peyangki et sa ville natale, Laya. Dans une séquence flash-back d’ouverture, le jeune Peyangki mène une vie idyllique de méditation. Après la carte de titre «10 ans plus tard», il est bombardé par le son de l’alarme de son smartphone. Balmès, qui était également directeur de la photographie, tisse ensemble des images surprenantes des conséquences de la transformation technologique. Au temple, une rangée de moines bouddhistes peut être vue chanter à l’unisson avec leurs visages enfouis dans leurs téléphones. Plus tard, certains des jeunes moines se livrent à de violents jeux de rôle avec des armes-jouets.

Alors que Peyangki trouve un lien avec le monde extérieur, il devient tenté de quitter le monastère – d’autant plus qu’il établit une relation en ligne avec une femme. Il s’aventure dans la capitale Thimphu pour la rencontrer, ajoutant du poids narratif à ce document de vérité non fictif. La vérification de la réalité provoquée par une date décevante semble à la fois vraie et mise en scène – d’autant plus que Balmès met en place des scènes magnifiquement éclairées et stylisées qui ressemblent à des vidéoclips.