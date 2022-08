Critique de “chance” : mauvaise journée à l’usine Fortune

Sam, le courageux protagoniste du film familial affable “Luck”, a eu toute une vie de mauvaises pauses. ‌Elle a passé son enfance en famille d’accueil, et quand le film commence, elle a atteint l’âge adulte sans jamais être adoptée. Les crevaisons et les étagères qui tombent ne la mettent plus en phase. Ce n’est que lorsque des enfants plus jeunes, comme son amie Hazel, ne sont pas adoptés par une famille d’accueil que l’injustice de la fortune décourage Sam. Hazel veut un sou porte-bonheur pour charmer sa première rencontre avec une famille, et Sam est déterminé à l’aider. Sam (exprimé par Eva Noblezada) tombe sur un sou brillant après avoir verrouillé les yeux avec un chat noir, mais elle perd le sou avant de pouvoir le donner à Hazel. Elle hurle de frustration au chat qui s’est attardé à l’endroit même où elle a trouvé le sou. À sa grande surprise, le chat exprime sa propre consternation.

Sam poursuit le chat qui parle, nommé Bob (exprimé par Simon Pegg), par un portail vers un autre monde : le pays magique de la chance. Ici, la bonne chance est fabriquée et soigneusement distribuée dans le monde humain par des équipes de lutins, de licornes et de dragons. Pour trouver de nouveaux sous, Sam et Bob doivent traverser ensemble cette usine à fortune.