Critique de « Cha Cha Real Smooth »: Le garçon dans la bulle

L’indie américain « Cha Cha Real Smooth » est l’histoire d’un jeune homme qui se retrouve. Ce n’est pas vraiment une recherche. Il est à peu près le même type facile à vivre et sans intérêt à la fin du film qu’il est au début.

Les choses se passent entre le début et la fin de son voyage vers l’intérieur, c’est vrai. La plupart du temps, cependant, les sentiments, les blessures et les affronts sont partagés, et les leçons apprises, sans surprise. Lui et les autres personnages parlent et parlent encore, et ce dont ils parlent le plus, c’est de lui, l’étoile sombre au centre de ce petit monde fade.

« Cha Cha Real Smooth » a eu sa première au Festival du film de Sundance en janvier. Mais ne blâmez pas le festival, ou pas entièrement. Sundance a toujours été plus grand, plus désordonné et plus diversifié – y compris esthétiquement – ​​que les clichés qui s’y rattachent. Au fil du temps, ces clichés ont changé au fur et à mesure que le festival s’est transformé, de ses premières années artisanales à son ère de gars avec des armes à feu et des histoires sans fin de dysfonctionnement. Pourtant, si le festival a conservé la réputation de se sentir mal pour se sentir bien, c’est en partie parce qu’il accorde une grande importance aux jeunes réalisateurs qui livrent le plus Sundance des films de Sundance : coming-of -les larmes d’âge.