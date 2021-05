Critique de «  Ceux qui me souhaitent la mort  »: une ruée désespérée pour survivre

Je ne suis pas sûr d’avoir cru au complot pendant une minute de «Ceux qui me souhaitent mort», mais comme moyen de confronter des personnages justes à des assassins implacables dans une succession d’affrontements brusques, impitoyables, à vie ou à mort, l’histoire a une efficacité laconique. Le film, basé sur le roman de 2014 de Michael Koryta, a été porté à l’écran par l’écrivain-réalisateur Taylor Sheridan. Bien qu’il ne soit pas le seul scénariste ici, le film peint les traits audacieux et primitifs de ses scripts pour «Sicario» et «Hell or High Water» sans s’embourber dans l’auto-sérieux sloggy de son précédent long métrage de réalisateur, » Wind River. » Le film prend son temps, mais il ne perd pas non plus de temps. Le duo principal ne se rencontre que près de 40 minutes. Jusque-là, «Ceux qui me souhaitent la mort» jongle patiemment avec différentes lignes narratives. L’une, initialement la moins intéressante, implique Hannah (Angelina Jolie), une sauteuse casse-cou qui a eu un souhait de mort à peine voilé depuis que son mauvais jugement des vents de feu de forêt a entraîné la mort de trois enfants. (Seul un film confierait si rapidement un autre garçon à ses soins, pour lui offrir une chance de rédemption.) Pour montrer comment «Ceux qui me souhaitent la mort» ne demande jamais à être jugé sur la plausibilité, le film met deux fois Hannah sur le chemin des coups de foudre. Il y a une désinvolture presque comique dans la façon dont elle dépose un antiseptique sur chaque nouvelle blessure.

Le film suit également Connor (Finn Little), le fils précoce d’un juricomptable de Floride, Owen (Jake Weber). Owen a découvert quelque chose qui pourrait les tuer tous les deux. La nature de la découverte est le MacGuffin du film – tout ce que nous savons, c’est que les gouverneurs et les membres du Congrès seraient impliqués par sa divulgation, et qu’ils ont suffisamment peur que le gouvernement (ou une personne adjacente au gouvernement) ait embauché deux réparateurs (Aidan Gillen et Nicholas Hoult) pour tuer quiconque avec l’information. (Tyler Perry, qui fait une entrée différée et apparaît dans une seule scène, joue leur boss.)

Les tueurs à gages sont présentés en simulant une explosion de canalisation de gaz pour assassiner un procureur de district; ils ont peu de scrupules à tuer des passants. Ce sont également des enquêteurs qualifiés qui en déduisent qu’Owen et Connor se sont rendus au Montana, où l’ancien beau-frère d’Owen, Ethan (Jon Bernthal), et la femme enceinte d’Ethan, Allison (Medina Senghore), dirigent, oui, une école de survie, et où Connor rencontrera finalement Hannah. C’est emblématique de l’efficacité de Sheridan que lorsque Ethan l’oncle et Connor le neveu se connectent enfin, le film ne s’arrête pas pour les faire dire bonjour. Tout cela est élémentaire, une bataille entre l’obscurité totale (sous la forme des tueurs à la pensée rapide) et la vertu totale, alors que Hannah et Connor luttent pour atteindre la sécurité, puis se retirent, puis courent à nouveau, tout en déjouant un feu de forêt qui Le personnage de Gillen s’est mis à distraire les habitants. Le Nouveau-Mexique joue au Montana, et n’étant pas familier avec le terrain, j’en étais convaincu. Précis ou pas, le paysage donne une performance aussi sensationnelle que n’importe lequel des acteurs. Ceux qui me souhaitent la mort

Noté R. Violence cruelle et surtout bouleversante. Durée: 1 heure 40 minutes. Dans les théâtres et sur HBO Max.