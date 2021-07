Critique de «Certains de nos étalons» : au moins, ils ne tirent pas sur les chevaux

Aucune bête équine n’orne cette comédie nauséabonde. Dommage. Le titre « Certains de nos étalons », parodie, on présume, le langage auto-glorifiant que certains mâles américains s’appliquent à eux-mêmes. Les prétendus «étalons» ici sont quelques inadaptés. Carson Mell, qui joue un gars barbu et costaud qui insiste pour être appelé « Beautiful Bill », a écrit et réalisé le film et a joué un rôle principal aux côtés d’Al Di, également producteur, qui joue Andy qui parle vite. Dans la scène d’ouverture, Bill, dans l’effondrement d’un fast-food, plonge ses mains dans l’huile chaude d’une friteuse.

Peu de temps après, Bill décide que les deux ont vraiment besoin de petites amies. Après avoir commencé la quête dans un centre commercial et de manière prévisible, Bill terrorise un livreur, vole sa voiture et se rend avec Andy dans un hôpital psychiatrique – un endroit qu’ils connaissent tous les deux – et ment à une patiente déchargée, lui disant qu’ils ‘re avec le gouvernement et fournir des manèges. Cette femme, Bonnie (Olivia Taylor Dudley) aime Andy et finit par tomber enceinte de lui.

Les références occasionnelles du film à « Taxi Driver » suggèrent que Mell veut faire une déclaration sur la solitude, ou quelque chose du genre. Mais le film se livre également à une surabondance de stéréotypes sur la maladie mentale que Mell adopte avec un enthousiasme inconvenant – comme s’il exécutait un exercice antisocial de réalisation de souhaits. La vue de Mell courir dehors en bas de pyjama brandissant un pistolet à rayons jouets n’est ni aussi drôle ni aussi éclairant que Mell semble le penser. Et le mouvement à 180 degrés que le cinéaste tire au dénouement n’est pas tant une capitulation qu’une capitulation opportuniste à la sentimentalité hipster.

Non classé. Durée : 1h30. Louer ou acheter sur Apple TV, jeu de Google et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante.