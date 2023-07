Critique de célébrités du film Bawaal: Varun Dhawan, Janhvi Kapoor affrontent Arjun Kapoor, Karan Johar et d’autres stars de Bollywood

Bawaal mettant en vedette Janhvi Kapoor et Varun Dhawan a une version directe vers OTT. Le Remorque Bawaal et d’autres actifs tels que des chansons ont impressionné les fans tels quels. Le duo a fait la promotion de Bawaal partout, des projections spéciales pour les fans aux célébrités de Bollywood. Pas plus tard qu’hier soir, une projection spéciale de Bawaal a été organisée pour les célébrités de Bollywood, à laquelle ont assisté des personnalités telles que Tamannaah Bhatia, Arjun Kapoor, Karan Johar et plus. Et ils ont partagé leurs réflexions sur le film vedette de Janhvi et Varun par Nitesh Tiwari.

Critique du film Bawaal par Arjun Kapoor

Arjun Kapoor, le frère de Janhvi Kapoor, a assisté à la projection spéciale. Il a félicité toute l’équipe, y compris Janhvi, Varun Dhawan, Nitesh Tiwari et les producteurs. Arun a partagé le message de Bawaal sur ses histoires Instagram et a déclaré qu’il avait vraiment apprécié l’histoire d’amour qui est habilement gérée par le réalisateur. L’acteur a fait l’éloge du sujet sans trop en dévoiler. Il a déclaré à Janhvi et Varun qu’ils avaient établi le mahaul avec leurs meilleures performances en carrière. Vérifiez son histoire Instagram ici:

Karan Johar critique Bawaal avec Janhvi Kapoor, Varun Dhawan

Karan Johar, qui est le mentor de Varun Dhawan et de Janhvi Kapoor, a également regardé le film hier soir. Il l’a appelé une histoire d’amour inhabituelle et originale. Il a également salué la direction de Nitesh Tiwari en disant qu’elle était nuancée et gérée avec abandon mais retenue. Bawaal a ému Karan Johar à de nombreux moments. Même Karan l’appelle la meilleure performance en carrière de Varun et Janhvi. Découvrez l’histoire Instagram de Karan Johar sur Bawaal ici:

Plus de célébrités de Bollywood critiquent Bawaal

La projection du film Bawaal a réuni des célébrités telles que Radhika Madan, Zaheer Iqbal, Varun Sharma, Mukesh Chhabra, Kunal Kohli, Maniesh Paul et bien d’autres. Et ils ont également passé en revue Bawaal. Radhika a félicité Varun pour son timing comique et Janhvi pour sa vulnérabilité. Elle a félicité Nitesh et Ashwini Iyer Tiwary. Varun Sharma a déclaré que des choses simples étaient racontées de la plus belle manière dans le film vedette de Varun et Janhvi. Il les a félicités tous les deux en disant qu’ils avaient réussi avec leurs performances.

Maniesh Paul a déclaré que sa co-star de JugJugg Jeeyo, Varun, avait donné une brillante performance et que Janhvi avait son cœur. Il a également félicité Nitesh Tiwari pour la réalisation. Raashii Khanna a félicité Varun et Janhvi pour leurs performances sérieuses dans le film qui a un scénario unique. Zaheer Iqbal a déclaré qu’il était resté complètement sous le charme après avoir regardé Bawaal. Mukesh Chhabra a également fait l’éloge du trio, du réalisateur et des deux protagonistes. Il a demandé à Varun où il avait caché une telle performance. Il a également félicité Janhvi pour ses scènes émotionnelles. Elli AvrRam, qui a également regardé Bawaal, a déclaré qu’il y avait de nombreux moments de comédie et que le film abordait un problème important qui n’est pas beaucoup reconnu. Découvrez leurs histoires Instagram ici:

Bawaal tombe sur Amazon Prime le 21 juillet.