Critique de “Ce qu’il reste” : un thriller meurtrier sans sensations fortes

Écrit et réalisé par Nathan Scoggins, le film suit Marshall (Cress Williams), un pasteur d’une petite ville qui, au grand dam de son fils adolescent (Marcus Gladney Jr.), tente d’encadrer le condamné récemment libéré (Kellan Lutz) qui tué sa femme cinq ans plus tôt. Heche joue le détective endurci qui commence à enquêter sur une mort mystérieuse, la conduisant finalement à Marshall et à son fils.

Il est difficile de ne pas regarder Anne Heche, décédée plus tôt cette année à 53 ans, avec un sentiment de mélancolie dans “What Remains”, sachant que le rôle est l’un de ses derniers. Le sentiment est particulièrement renforcé par le sentiment que l’actrice est à la fois le seul point lumineux et en quelque sorte la présence la plus sous-utilisée dans un film qui a du mal à savoir ce qu’il veut être.

Heche, cependant, en dehors d’une poignée de brèves scènes de son travail de détective, n’obtient pas vraiment de temps d’écran avant le troisième acte, lorsque le film tente sans enthousiasme de devenir un thriller meurtrier, juste une facette du récit incohérent et souvent peu développé. . Même en tant que savon Lifetime-esque, “What Remains” crachote, dépourvu de l’un des rebondissements sensationnels pour se permettre de s’enfoncer dans une pulpe agréable. Le film espère finalement se positionner au-dessus d’une telle histoire, visant plutôt une méditation sur la foi et le pardon, mais son écriture et sa réalisation manquent de la substance émotionnelle pour produire quoi que ce soit qui affecte légitimement.

Ce qui reste

Non classé. Durée : 1h40. En salle et disponible à la location ou à l’achat sur Apple TV, jeu de Google et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante.