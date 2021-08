Dans « Ce que nous avons laissé inachevé », cinq films commencés puis abandonnés pendant l’ère communiste de l’Afghanistan, entre 1978 et 1992, forment une capsule temporelle éblouissante de l’histoire politique et culturelle de la nation. La réalisatrice Mariam Ghani – la fille de l’actuel président afghan, Ashraf Ghani – fouille dans les archives d’Afghan Film, une société d’État qui a subi les caprices et les exigences de divers régimes avant que les talibans ne détruisent la plupart de ses avoirs dans les années 1990. Issus des vestiges des collections de la société, les films remixés par Ghani dans « What We Left Unfinished » portent les traces des bouleversements politiques successifs. « La révolution d’avril » (1978), par exemple, a été commandée par Hafizullah Amin, qui est devenu président de l’Afghanistan lors d’un coup d’État en 1979. Lorsque les Soviétiques l’ont assassiné des mois plus tard lors d’une prise de contrôle, le film a dû être arrêté.

Dans des interviews, les cinéastes et acteurs impliqués dans ces films rappellent leurs luttes contre des diktats idéologiques stricts et la censure, mais aussi les généreuses ressources que les gouvernements avides de propagande leur ont prodigués. Les extraits que nous voyons sont magnifiquement éclairés et produits – certains présentent de grandes explosions et des fusillades impliquant de vrais soldats brandissant de vraies kalachnikovs.

« What We Left Unfinished » ne s’attarde pas trop sur les rouages ​​de la réalisation de ces films, ce qui est dommage, car ils offrent des aperçus alléchants d’une culture cinématographique dont les ambitions formelles semblent avoir été sans faille – et peut-être même encouragée – par des pressions politiques. Mais le mode de Ghani est moins interrogatif qu’associatif. Son montage de fragments de films illustre et dément parfois poétiquement les souvenirs des interviewés, évoquant les contours ambigus et irrésolus de la mémoire collective. Ce que nous avons laissé inachevé

Non classé. En anglais et en dari, avec sous-titres. Durée : 1 heure 11 minutes. Dans les théâtres et sur les cinémas virtuels.