Pourtant, Braun cherche sa propre immortalité – la chance de réussir une cascade qui a échappé à son idole Evel Knievel – et s’engage à sauter le Snake River Canyon de l’Idaho dans une fusée à vapeur. Et Mattila, un directeur commercial automobile impatient de changer de vitesse dans sa propre carrière, suit le processus de près de quatre ans pour faire traverser une gorge de Léviathan à Braun avec l’impulsion du fils de l’ingénieur de la fusée d’origine qui veut prouver que la conception de son père aurait a fonctionné, sinon pour un dysfonctionnement du parachute embêtant.

« Je suis le visage que l’on ne voit jamais », dit Eddie Braun, même s’il a accumulé plus de 250 crédits pour le cinéma et la télévision. La coiffure hot rod graisseuse de Braun et ses combinaisons abîmées signifient qu’il est soit un « cascadeur », d’où le titre du documentaire simpliste de Kurt Mattila, soit un astronaute vieillissant mis en service pour une dernière mission, qui s’avère également proche de la vérité. Maintenant dans la cinquantaine, Braun en a marre des voitures qui explosent et qui font rouler des barils, tout comme sa femme et ses quatre enfants dont la réponse houleuse à sa dernière boule de feu implique qu’ils pensent que leurs pops sont indestructibles.

Il s’agit d’un documentaire pour enfants, un point soulevé dans l’introduction où Dwayne « The Rock » Johnson dit aux enfants de ne pas essayer cela à la maison. (« Ceci » signifie fusionner un sifflet à vapeur avec une fléchette de pelouse et sauter trois terrains de football et demi.) Braun est en mode héros, assurant à plusieurs reprises à la caméra et au guitariste Slash qui a accepté de lui enregistrer un hymne, qu’il ‘ ça ira. Manquant d’émotions profondes, le film coupe encore et encore des drapeaux américains. Le seul drame survient lorsque les sponsors télévisés de la cascade se retirent – ​​deux fois – forçant Braun à mettre son argent là où est sa vie. Il y a quelque chose de morbide dans un monde où un homme courageux a plus peur des risques financiers que physiques. Mais c’est un saut que ce doc ne peut pas faire.

Cascadeur

Non classé. Durée : 1 heure 35 minutes. Regarder sur Disney+.