Le cinéaste français Benoît Jacquot (« Journal d’une femme de chambre », « Adieu ma reine ») est un maître des drames costumés à tendance érotique. Il ramène la pièce d’époque européenne sur terre en opposant la fantaisie aristocratique aux expériences les plus laides de la classe ouvrière, et il n’a jamais peur de visualiser les, euh, réalités biologiques inconvenantes sous tous ces pantalons et ces jupes cerceau.

« Casanova, Last Love », sa dernière incursion dans le monde des perruques poudrées et de l’intrigue courtoise ne fait pas exception, bien qu’elle soit pâle par rapport à ses films enflammés mettant en scène des femmes.

Jacqout réévalue le célèbre coureur de jupons en le dépeignant non pas comme un chercheur de plaisir tapageur, mais comme un sac triste et altéré vivant en exil. Dans ce monde, les playboys sont pathétiques et pitoyables, ce qui se lit comme un plaidoyer pour le public moderne de laisser les hommes calomniés plus lâches.