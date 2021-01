Kat de Bialik a 39 ans et est toujours célibataire, un fait qu’elle doit à plusieurs reprises expliquer à sa mère veuve (Swoosie Kurtz). Cet état matrimonial l’a seulement encouragée à vivre son rêve en ouvrant un café pour chats, où ses employés comprennent un boulanger joué par la vétéran de la sitcom Leslie Jordan, qui fait ce qu’il peut pour pimenter le matériel.

La principale difficulté de la présentation – et seigneur sait que ce n’est pas nouveau – implique que Kat brise régulièrement le quatrième mur et s’adresse directement au public, exprimant ses insécurités et sa maladresse. Bialik était très bon à ça dans « Big Bang », mais grâce à l’écriture prévisible ici, c’est surtout un gros ennui.

En ce qui concerne l’histoire, le nouveau développement dans la vie de Kat est centré sur le retour de Max (Cheyenne Jackson), un gars pour qui elle a eu le béguin majeur à l’université. Il est aimable et célibataire, mais son inconfort autour de lui – et les collisions littérales qui en résultent – commence à devenir ennuyeux avant même la fin de l’épisode pilote.

Fox a rendu quatre épisodes disponibles, et il y a une progression sérialisée modeste dans l’histoire de Kat, mais pas assez pour planter un crochet. Il y a des moments de douceur et de vulnérabilité, mais la chose la plus gentille que l’on puisse dire est que tout le monde se jette à fond dans les aspects les plus stupides, avec un générique de clôture dans lequel la distribution dit au revoir de manière ludique, prenant un rideau pour le spectacle pour lequel ils viennent de jouer. toi.