Critique de « Cairo Conspiracy » : il n’y a pas d’anges

“Cairo Conspiracy” était l’entrée de la Suède dans la course aux Oscars de cette année pour le meilleur long métrage international, mais il ne contient pas un seul mot de suédois et ne se déroule nulle part près du pays nordique. Le film (qui n’a pas reçu de nomination aux Oscars) est une coproduction européenne écrite et réalisée par Tarik Saleh, un réalisateur suédois dont le père est égyptien. Il a été tourné en grande partie en Turquie. Et comme le film de 2017 de Saleh “The Nile Hilton Incident”, il vise la corruption dans la ville du titre.

Adam (Tawfeek Barhom), un jeune homme d’une province égyptienne éloignée, reçoit la bonne nouvelle qu’il a remporté une bourse pour l’Université Al-Azhar, une éminente institution islamique du Caire. Alors qu’Adam s’habitue à la vie sur le campus, le film présente un autre personnage, le colonel Ibrahim (Fares Fares). Il est chargé par un comité militaire de fixer l’élection du nouveau grand imam de l’université. Les intérêts du clerc idéal devraient, naturellement, s’aligner sur ceux de l’État.

Ibrahim est un garçon hirsute, mais il n’est guère avunculaire. Il utilise des étudiants comme informateurs. Lorsque son pigeon actuel, Zizo (Mehdi Dehbi), est exposé, Ibrahim lui dit de trouver un “nouvel ange”. Zizo tague Adam. Il prend le clubbing de première année et partage une fumée interdite avec lui en lui disant: «Votre âme est toujours pure. Mais chaque seconde dans cet endroit le corrompra. Bientôt, Zizo est mort et Adam trahit ses camarades et aide Ibrahim à faire chanter ses professeurs. Dans cet environnement impitoyable, Adam ressemble de plus en plus à un agneau qui se dirige vers l’abattoir.