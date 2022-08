Critique de ‘Bullet Train’: Ride and Die

Le vertigineux et violent “Bullet Train” se déroule au Japon dans un train à grande vitesse qui se transforme en théâtre de la mort. C’est regardable – il met en vedette Brad Pitt – farceur, parfois drôle et, comme on pouvait s’y attendre, stupide. Hollywood a longtemps produit des histoires stupides et brutales, une différence étant qu’aujourd’hui les cinéastes n’ont plus besoin de rationaliser le carnage avec de la moralisation ou des bavardages sur les codes héroïques. Les effets spéciaux sont meilleurs maintenant aussi, bien sûr – les éclaboussures ont l’air vraiment bien.

L’histoire est accessoire; l’ambiance, Looney Tunes Tarantino-esque. La plupart du temps, il s’agit de méchants qui se battent, tuent et se battent un peu plus alors qu’un Pitt lâche se déplace de voiture en voiture en frappant, en plaisantant, en agressant, en complotant et en sprintant. Son personnage, un assassin en crise de foi, a la poignée mignonne de Ladybug et est un mercenaire de la pègre qui prend les commandes d’un beau parleur (Sandra Bullock) qui reste en grande partie hors écran. Pour sa nouvelle mission, il doit voler une mallette, un travail qu’il assume avec des problèmes d’anxiété, des compétences sérieuses et un chapeau blanc qu’il abandonne rapidement, lâchant une tête de lit parfaite et beaucoup de violence.