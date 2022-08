Critique de Bullet Train : Profondément dérivé, et c’est son attrait

Certains films vous demandent pratiquement de creuser profondément dans leurs textes riches, de déballer un sens, de vous promener à l’intérieur de l’œuvre et de l’explorer par vous-même. Et puis il y a des films comme Train à grande vitesse.

Ce n’est pas une critique. j’ai aimé Train à grande vitesse, qui a des répliques amusantes et des camées intelligents, du sang abondant, et Brad Pitt, qui vient de passer le temps de sa vie. Mais très tôt, l’assassin Lemon (Brian Tyree Henry), qui adore profondément Thomas le moteur de char, se plaint que tous les divertissements d’aujourd’hui sont “des rebondissements, de la violence, du drame, pas de message – que sommes-nous censés apprendre?” Et nous savons que c’est un clin d’œil et un signe de tête pour nous. C’est exactement l’un de ces films, et c’est tout ce qu’il veut être.

Ce qui me laisse, dans le public, penser moins au film qu’au fait de son existence. Il y a une appétence pour ce genre de film. On peut dire qu’il y en a toujours eu dans certaines poches du monde; Train à grande vitesse est une coproduction japonaise et américaine, et elle s’inspire des traditions cinématographiques des deux. (Il est basé sur le roman de Kōtarō Isaka Maria Beetlepublié en anglais sous le titre Train à grande vitesse.)

Le réalisateur David Leitch a fait ses débuts dans les cascades avant de passer à la réalisation, d’abord en tant que réalisateur non crédité sur le premier John Wick film et puis sur Blonde atomique, Deadpool 2et Hobbs & Shaw. Les combats violents et les cascades sont sa spécialité, et il est constamment appelé pour les diriger non seulement parce qu’il sait comment les rendre visiblement lisibles – ce que les réalisateurs de la plupart des films de bandes dessinées pourraient apprendre de nos jours – mais aussi parce qu’ils sont Amusant à regarder.

Ce qui suit gâte les camées dans Bullet Train!

L’intrigue n’est pas vraiment le but de ce film, mais en bref, il s’agit d’une bande d’assassins (joués par Henry, Pitt, Aaron Taylor-Johnson, Joey King, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Zazie Beetz, Bad Bunny) qui ont tous se retrouvent dans un train à grande vitesse sur la Nippon Speedline au Japon, jouant à la patate chaude avec une mallette et prenant les appels des différents méchants qui les ont embauchés. Le vrai point de Train à grande vitesse est toutes les stars et quelques camées (Channing Tatum et Sandra Bullock, qui, je suppose, étaient peut-être en ville depuis le Cité perdue tournage, et un Michael Shannon très drôle dans un rôle important, et, vers la fin, un très bref aperçu de Ryan Reynolds). Aussi, beaucoup de sang. De plus, Pitt rit tout bas.

Train à grande vitesse possède un style visuel qui semble arraché aux années 1990, dérivé de Tarantino et Guy Ritchie mais pas dans le mauvais sens. Les tropes sont comme n’importe quel autre film sur les assassins, avec leurs différents surnoms (Ladybug, The Wolf, Lemon, White Death) annoncés à l’écran dans le texte et une trame de fond occasionnelle remplie principalement pour un effet comique. Tout, du son à la synchronisation de l’étalonnage des couleurs en passant par les combats à l’épée, est augmenté jusqu’à 11 et, si vous cherchez une balade à sensations fortes, c’est assez amusant. À un moment donné, vous commencez à réaliser qu’il s’agit principalement des situations folles dans lesquelles nos héros se trouveront – et aussi de découvrir qui sont les héros. Parfaitement amusant, plein de divertissements cathartiques après une longue semaine.

Quoi de plus intéressant pour moi que la question du bien ou du mal, c’est quoi Train à grande vitesse, qui je m’attends à être un assez gros succès, dit ce que nous attendons du divertissement de nos jours. Selon les normes hollywoodiennes, cet âge de redémarrages et de suites et rien d’autre, Train à grande vitesse compte comme un scénario original. Ce n’est pas; il est adapté d’un livre, et plus important encore, tout ce qu’il contient a déjà été vu. Pourtant, la familiarité des tropes, des images, des rythmes de l’intrigue m’a fait penser à la dernière fois que j’ai vu un blockbuster d’action à plein régime avec une sensibilité vraiment originale, suite ou autre. (Je pense que c’était Mad Max: Fury Road?)

Je peux être frustré par la familiarité, mais il est indéniable que notre culture aspire à ce confort, parfois enrichi de ce qui passe pour de la nouveauté. Dans le cas de Train à grande vitesse, la nouveauté vient principalement des camées de célébrités et de la vue du sang à l’écran pendant les combats, qui est absent de la plupart de nos divertissements à gros budget. (La raison principale est que le sang fait passer un film de PG-13 à R, et les films PG-13 rapportent beaucoup plus d’argent que leurs cousins ​​classés R.)

Pourquoi aspirons-nous à ce confort ? Eh bien, tout le monde peut deviner. C’est en partie un appétit soigneusement cultivé pour ne jamais être vraiment mis au défi au cinéma. Certains pourraient simplement provenir de la capacité, à l’ère du streaming, de revenir à ce que nous savons que nous aimons lorsque quelque chose nous surprend ou nous met mal à l’aise.

Et une partie, je suppose, n’est que l’état du monde, qui est bien plus étrange que la fiction, plein de rebondissements qui n’ont pas le plaisir d’une catharsis fictive. Si Train à grande vitesse est un succès, cela peut en être la cause ; c’est de l’évasion pure à son meilleur, sans message ni leçon à la base. Glib, peut-être un peu nihiliste, c’est le genre de film que Lemon the Assassin trouverait ennuyeux. Mais quand le même genre de divertissement est refait encore et encore, il y a généralement une raison.

Train à grande vitesse commence à jouer dans les salles le 4 août.