Critique de “Bullet Train”: le film d’action de Brad Pitt est hors des rails de la meilleure façon

Avec Bullet Train, tout est dans le titre. Un train, plus des balles. Woo woo, tous à bord !

Et oui. Si vous appelez votre film Bullet Train, vous placez les critiques sur une voie à sens unique pour utiliser tous les jeux de mots liés au train dans le livre. Ainsi, les gros titres sur ce film de John Wick-esque Brad Pitt en font un naufrage de non-sens, un aller simple à snoozeville, un dormeur en fuite déraillé par sa propre inanité.

Mais vous savez quoi : vous pouvez m’acheter un billet et je vous retrouverai sur le quai, car Bullet Train est génial. C’est un voyage à grande vitesse joyeusement exagéré vers l’action et la comédie entraîné par des virages fanfarons et des bagarres de wagons de première classe, et je travaillerais sur ce chemin de fer toute la journée – non, je ne pense pas pouvoir garder ça en haut. Bullet Train est dans les salles maintenant et c’est juste un sacré moment de plaisir au cinéma, d’accord ?

Pitt joue le rôle d’un tueur à gages qui est joyeusement déterminé à échanger sa vie de tueur contre une nouvelle vision de la vie. Mais ses mantras d’entraide sont mis à rude épreuve lorsqu’il monte à bord d’un train à grande vitesse de Tokyo à Kyoto et se retrouve empêtré dans un buffet rempli de tueurs à gages rivaux – et leurs vues braquées sur Pitt sans méfiance. Une action stylisée, consciente de soi et parfois surréaliste s’ensuit.

Votre chef d’orchestre pour ce chaos joyeusement divertissant est David Leitch, l’ancien cascadeur et directeur de la deuxième unité qui a contribué à réinventer le cinéma d’action lorsqu’il a co-dirigé John Wick, ainsi qu’à la barre Blonde atomique. Bien que Bullet Train présente un tas de scènes de combat de haut niveau, ce n’est pas tout à fait la machine à décors mur à mur que ces films étaient. Au lieu de cela, c’est une histoire plus lâche et plus ample de personnages plus grands que nature qui rebondissent les uns sur les autres dans un film policier noir et comique dans le style de Guy Ritchie, Quentin Tarantino et, euh, Tex Avery. Il est clairement inspiré des films de gangsters japonais qui parlent dur et qui portent des armes à feu, mais il partage également les styles de copier-coller en roue libre de Kill Bill, l’humour noir de jais accru de Grosse Pointe Blank et la poêle à frire-à- l’absurdité du visage d’un toon des Looney Tunes. Il évoque également Smokin ‘As — tu t’en souviens ? – une collection similaire d’assassins de personnages de dessins animés réunis dans un complot construit à partir d’artifices complexes mais ridicules.

Considérant Bullet Train comme une confection de pop-corn burlesque, il est plus facile de pardonner les défauts du film. Ce film a la profondeur d’un billet de train en papier (oh, et le fait qu’un de vos personnages souligne que les films de nos jours sont superficiels ne dispense pas comme par magie votre film d’être superficiel).

Et bien qu’il soit basé sur un roman japonais (Maria Beetle de Kōtarō Isaka), Bullet Train est inconfortablement désinvolte à propos de la culture asiatique (nous n’avons vraiment pas besoin que Brad Pitt dise “Wasabi !” avec un faux accent japonais comme il l’a dit “Le Camino !” d’une fausse voix espagnole il y a vingt ans).

Le pire de tout est le défilé sans fin des épouses mortes. Il ne vous faudra pas longtemps pour compter le nombre de femmes dans le film, et il vous en faudra encore moins pour compter le nombre de femmes qui prennent la parole (y compris un steward de train dont la seule ligne est d’offrir à Pitt des collations , en japonais, avant d’être plus tard frappé au visage). Pendant ce temps, essayez de compter le nombre de personnages masculins motivés par des flashbacks de leur femme sans voix brutalement assassinée en flashback. Vous pourriez soupçonner que c’est une parodie, mais alors que ce film aime faire un clin d’œil au public, c’est un domaine où je doute de sa conscience de soi.

Pourtant, Leitch maintient Bullet Train sur les rails et passe à toute allure station après station de flashbacks zippés, d’histoires vertigineuses imbriquées et d’innombrables configurations et gains complexes. L’excellent casting d’ensemble est totalement attaché à leurs personnages improbables, qui ont tous l’air tout à fait fantastiques (à la fois dans leurs vêtements #OutfitInspo d’une netteté remarquable et dans leur assurance fanfaronne). Pitt traverse ce genre de choses avec le charme facile d’une star de cinéma inattaquable, tandis que Joey King, Aaron Taylor-Johnson et Brian Tyree Henry remplissent tous l’écran en toute confiance. De toutes les personnes, les maillons faibles sont Michael Shannon et le rappeur Bad Bunny, un musicien charismatique laissé avec un rôle assez ingrat qui consiste entièrement en un regard noir silencieux. Mais les plaisanteries et l’engagement rapides de tout le monde sont ce qui maintient le film sur les rails – attendez, j’ai déjà utilisé celui-là. Wow, garder ces blagues sur les trains est difficile. Écoutez, si vous pensez que mes jeux de mots sur le thème des chemins de fer sont torturés, attendez de voir à quelle fréquence le film revient à une longue blague sur Thomas le putain de Tank Engine.

La confrontation finale dure un peu, mais juste au moment où vous pensez que Bullet Train s’essouffle (le dernier, je le promets), le film propose une autre banane stylistique. Quelle façon de diriger un chemin de fer !

