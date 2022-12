Critique de “Broadway Rising”: Survivre à la pandémie

Lorsque la pandémie a stoppé le théâtre new-yorkais en mars 2020, mettant ainsi une forme d’art sur la glace, c’était un signe puissant que le monde n’allait pas bien. Suivant la chronologie de la fermeture et de la reprise, le documentaire optimiste d’Amy Rice “Broadway Rising” enquête sur un éventail impressionnant de voix à travers l’industrie pour suivre comment elle a survécu et s’est regroupée. C’est comme une longue chronique des coulisses, sauf que les gens ne savaient pas quand ni comment le spectacle continuerait.

Dans une foule d’entretiens de vérité et d’entretiens assis dans les coulisses (ainsi que d’autres commentaires à la caméra), nous voyons des artistes, des costumiers, des producteurs, des musiciens, des dramaturges et même un huissier bien-aimé traverser les étapes de deuil de la pandémie de coronavirus . Les sujets sont craintifs et anxieux, pour eux-mêmes et pour les autres, alors que des personnalités telles que l’actrice Patti LuPone et l’huissier s’inquiètent à haute voix de défis qui sont plus qu’une question d’emploi. La mort frappe à la maison : le dramaturge Terrence McNally, le mari du producteur Tom Kirdahy (qui figure en bonne place dans le film) et l’acteur Nick Cordero sont mis en évidence.