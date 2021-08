Quelques fois par an, je sors notre filtre HEPA et commence à rassurer mes amis et les membres de ma famille inquiets que, non, la ville de Los Angeles, où je vis, ne brûle pas – ou du moins pas encore. La qualité de l’air ici est presque toujours mauvaise, bien sûr, mais j’ai tendance à n’allumer le filtre à air que lorsque la fumée arrive, remplissant le bassin et assombrissant le ciel.

« La ville en feu est l’image la plus profonde de Los Angeles d’elle-même », écrivait Joan Didion en 1967. C’était deux ans après le soulèvement de Watts, mais Didion n’écrivait pas sur la race et le calcul, elle créait une image poétiquement apocalyptique de la ville et , par extension, la Californie. Des décennies plus tard, elle est revenue sur le sujet, en utilisant une expression – « saison des incendies » – qui semble désormais obsolète. À l’ère de la sécheresse persistante et du changement climatique, les incendies de forêt ne semblent jamais s’éteindre dans l’Ouest, où tant de personnes ont brûlé en juillet que la fumée a atteint la côte Est.

Dans « Bring Your Own Brigade », la réalisatrice Lucy Walker ne se contente pas de regarder les incendies ; elle enquête et essaie de les comprendre. C’est un film dur, intelligent et impressionnant, et l’une de ses vertus est que Walker, une Britannique transplantée à Los Angeles, ne semble pas avoir tout compris avant de commencer le tournage. Elle apparaît ouverte, curieuse et inquiète à juste titre, mais son approche – la façon dont elle regarde et écoute, et la façon dont elle façonne le matériau – donne au film une qualité de découverte. (Elle est également agréablement libre du boosterisme ou de l’hostilité suffisante qui caractérise tant de couverture de la Californie.)

Spécifique et universel, poignant et porteur d’espoir, « Bring Your Own Brigade » ouvre sur un monde en flammes. C’est aujourd’hui et partout — en Australie, en Grèce, aux États-Unis — des incendies brûlent. Allumé par des éclairs, des lignes électriques tombées en panne et une longue et catastrophique histoire d’erreurs humaines, le feu engloutit des hectares à chaque kilomètre, détruisant des maisons et des quartiers et tuant tous les êtres vivants sur son passage. C’est terrifiant et, si vous parvenez à dépasser les premières images déchirantes du film, notamment d’un koala pitoyablement roussis et pleurnichard, vous comprendrez vite que votre terreur est justifiée.