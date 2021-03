Critique de «  Boogie  »: les débuts de réalisateur d’Eddie Huang racontent une histoire de basket-ball qui manque son coup

Comme « Fresh Off the Boat », son autobiographie qui est devenue la base d’une série ABC, Huang explore l’expérience de l’immigration à travers les yeux du fils d’origine américaine de la famille – dans ce cas, un prodige du basket-ball qui préfère le surnom de Boogie (nouveau venu Taylor Takahashi), et a le courage d’aller avec ses compétences sur le terrain.

Vivant à New York avec ses parents qui se chamaillent et malheureux, son père (Perry Yung) a choisi le basket-ball comme billet de loterie de la famille, rêvant d’un avenir qui verra son fils en NBA. Jusqu’à présent, cependant, les offres de bourses d’études universitaires ne concernent pas la mère de Boogie (Pamelyn Chee) et soulèvent des questions sur le racisme pas si subtil concernant les perspectives d’un joueur asiatique.

Après cela, cependant, tout à propos de « Boogie » commence à s’effondrer, à commencer par la romance de Boogie avec un camarade de classe (Taylour Paige), qui tombe principalement à plat grâce à toutes sortes de dialogues maladroits. Il en va de même pour l’intrigue sportive, qui repose sur l’inévitable confrontation de Boogie avec la star d’une autre école, Monk, incarnée par le rappeur Bashar « Pop Smoke » Jackson, tué il y a un an, et à qui le film est dédié.

En cours de route, Boogie se heurte à son entraîneur (Domenick Lombardozzi), tandis que maman engage un manager (« Il était une fois … à Hollywood » Mike Moh) pour l’aider à maximiser les chances de son fils, une situation qui ne fait que créer davantage de tension entre les gens.