Critique de Bomb Rush Cyberfunk – soirée graffiti skateboard comme en 1999

Bomb Rush Cyberfunk imagine un monde plus gentil et plus doux, où la culture était figée dans une stase vers 1999. Le jeu est un successeur spirituel de Jet Set Radio, le classique Dreamcast élégant et sans effort sur un adorable gang de voyageurs de sports extrêmes dépeçant leur ville avec patins à roues alignées, laissant des taches de graffitis au néon sur chaque panneau d’affichage et chaque wagon de métro. Bomb Rush Cyberfunk n’apporte pratiquement aucune amélioration significative à cette formule, et franchement, sa caractéristique la plus convaincante pourrait être le pur respect dogmatique que le développeur Team Reptile montre pour sa principale inspiration.

Vous incarnez « Red », une tête robotique cramoisie attachée au torse décapité d’un graffeur légendaire nommé Faux. Le récit se déroule alors que le processus de réalisation de soi de Red se mélange aux souvenirs empruntés du corps qu’il possède (il s’agit d’un jeu cyberpunk, après tout), mais ces rythmes de l’histoire s’effacent au second plan pendant que vous essayez de perfectionner un rail extrêmement complexe. moudre. Il s’agit dans l’âme d’un jeu de sport, bien que dans la tradition des arcades sans gravité.

Red passe la plupart de son temps sur un skateboard, et vous utiliserez le système simple de tricks à trois boutons avec une gamme de manœuvres suralimentées pour enchaîner les combos, accumuler des points et réaliser beaucoup de street art virtuose. Faites-le efficacement et vous augmenterez progressivement la réputation de l’équipe de Bomb Rush dans les cinq quartiers de New Amsterdam, la métropole où ils habitent.

Jet Set Radio a donné la priorité aux vibrations par rapport à tout le reste. Et conformément à la tradition, Bomb Rush Cyberfunk s’annonce succulent à l’écran. Graphiquement, il s’agit d’une évolution de la 3D bulbeuse et préhistorique lancée par Dreamcast, et se marie parfaitement avec le pastiche hip-hop futuriste du jeu, avec ses baskets de la taille d’un sous-marin, ses t-shirts graphiques féculents et ses graffitis en forme de ballon. Il possède la meilleure bande-son depuis des années, un mélange d’électro-funk, de breakbeats et de techno qui aurait dominé les Walkmen au tournant du millénaire.

Les dialogues sont rares, mais les personnages que vous rencontrez ont tendance à laisser une impression. Personnellement, j’ai un faible pour un trio d’aînés estimés en survêtement Run DMC, connus sous le nom de « Old Heads ». Ils jugent tous les problèmes inter-équipes de la ville. L’un d’eux porte une boucle de ceinture dorée sur laquelle est écrit « BOOMBAP ».

Prendre de l’air… Capture d’écran de Bomb Rush Cyberfunk. Photographie : Équipe Reptile

Tout cela fait de Bomb Rush Cyberfunk un retour en arrière, pour le meilleur ou pour le pire. Le sale secret de Jet Set Radio était que même si le jeu avait une silhouette unique en son genre, ses commandes maladroites en faisaient souvent une corvée. Bomb Rush Cyberfunk résout beaucoup de ces problèmes. La manipulation des patins à roues alignées semble précise et la caméra ne m’a pas trahi avec son point de vue. Mais le petit système de tricks ne permet toujours pas beaucoup de créativité ou de découverte, surtout comparé à d’autres aventures de skateboard telles que OlliOlli World.

Les choses empirent lorsque le jeu vous piège dans une arène remplie de flics menaçants. Ils peuvent être expédiés d’une seule manière ; en envoyant du spam sur le bouton X à proximité. (Si Bomb Rush Cyberfunk doit avoir des combats, alors il a également besoin d’un système de combat.) Cependant, j’ai trouvé ces défauts étonnamment faciles à ignorer. Bomb Rush Cyberfunk est un jeu mieux apprécié en surface. Laissez les rêves cybernétiques de 1999 vous envahir. Peut-être que nous pourrons vraiment rentrer à la maison.