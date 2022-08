Critique de “Bodies Bodies Bodies” : lutter contre leurs identités non numériques

Un gros plan sur les lèvres est le premier que nous voyons de Sophie (jouée par Amandla Stenberg) et Bee, sa petite amie de six semaines (Maria Bakalova). Semblant tirée des pages d’un conte de fées, Sophie avoue son amour pour Bee alors qu’ils se trouvent dans un pré vert entouré par la nature. En quelques secondes, cette scène affectueuse cède la place à une photo des deux absorbés dans leurs téléphones alors que des sonneries et des notifications agitantes assèchent tout vestige d’intimité ou de passion.

Ces moments juxtaposés dans le nouveau slasher satirique “Bodies, Bodies, Bodies” ridiculisent l’incapacité de ses personnages de la génération Z à établir des liens significatifs lorsqu’un écran aveuglant forme une barrière flagrante : “Sophie s’attend à ce que Bee réalise ce niveau de vulnérabilité intense, même même si elle ne l’a peut-être pas mérité », a expliqué Stenberg lors d’un appel vidéo,« et je pense que c’est quelque chose que nous attendons maintenant de tout le monde parce que nous effectuons tous une vulnérabilité sur Internet.

C’est l’une des nombreuses façons le film – à propos d’un groupe de 20 ans privilégiés et avides d’Internet bloqués lors d’une fête à la maison – tente de brosser un portrait de la génération née quelques années avant et après le millénaire. Utilisant l’humour, les tropes d’horreur et un casting de jeunes stars, le film oblige ses personnages à tenir compte de leurs identités non numériques et se moque de leur relation symbiotique avec les téléphones portables, de leur jargon basé sur les traumatismes et de la force despotique du chat de groupe.