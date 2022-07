Critique de « Blue Island » : à Hong Kong, le passé est présent

Dans “L’île bleue” un hybride de documentaire et de dramatisation du réalisateur Chan Tze Woon, des étudiants de la vie réelle de Hong Kong contemporain exécutent des reconstitutions des luttes politiques des générations précédentes.

Deux étudiants, Anson Sham et Siu Ying, prennent la place d’un couple, Chan Hak-chi et Git Hing, qui ont fui à Hong Kong après la Révolution culturelle en 1973 ; une partie de la reconstitution de l’évasion est recoupée avec des images documentaires d’une répression contre des manifestants à Hong Kong en 2019. Ailleurs, Keith Fong Chung-yin, un militant étudiant, rencontre et joue Kenneth Lam, qui s’est rendu à Pékin en 1989 en solidarité avec les manifestants de la place Tiananmen.