Critique de «  Blizzard of Souls  »: L’histoire d’un soldat du front

C’est à peu près aussi déchirant que ce film réalisé par Dzintars Dreibergs à partir d’un roman de 1934 d’Aleksandrs Grins. Comme tant de photos de guerre, «Blizzard of Souls» raconte l’histoire d’un jeune homme, Arturs Vanag (Oto Brantevics au visage frais). Au début du film, c’est un adorable adolescent dans une ferme. Puis un après-midi, des soldats allemands passent et tuent sa mère et le chien de la famille. Il signe donc avec le bataillon letton de l’armée impériale russe, avec son père et son frère.

Pendant un certain temps, la guerre est diable. Les recrues s’entraînent dans la boue avec des modèles de fusils en bois, mais pendant leur temps libre, elles s’ébattent dans des tuniques étonnamment propres. On en déduit que la nourriture au camp n’est pas mauvaise non plus. Dans la bataille réelle, dans les tranchées, une explosion de mortier assourdit temporairement les soldats, dont l’un réagit avec un sourire «wow, c’était bizarre». A l’offensive, Arturs se retrouve face à face avec un soldat allemand et, après un moment d’hésitation, le baïonnette. C’est son devoir, après tout. De plus, ils ont tué sa mère et son chien.