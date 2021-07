Critique de «Black Widow»: espions, mensonges et liens familiaux

Si j’étais Natasha Romanoff, alias Black Widow, alias la première femme originale Avenger et pourtant depuis des années pour son propre film, je serais très vexé. Après m’être épuisé à faire des flips et des coups de pied et un travail d’espionnage, j’ai enfin mon propre film, mais le résultat, « Black Widow » de Marvel Studios, qui ouvre vendredi, écrase de manière inconfortable un film réconfortant de réunion de famille avec un thriller d’espionnage – puis laisse sa star, Scarlett Johansson, est éclipsée.

« Black Widow » commence dans l’Ohio dans les années 90 : Natasha est une jeune fille courageuse mais sérieuse qui a déjà un regard durci dans les yeux. Elle s’occupe de sa sœur cadette, Yelena, et suit avec méfiance ses parents, Melina (Rachel Weisz) et Alexei (David Harbour), qui sont en fait des espions se faisant passer pour un couple marié. Natasha, qui a déjà commencé à s’entraîner à la Red Room, un camp d’entraînement soviétique secret transformant les jeunes femmes en agents mortels, est séparée de Yelena et les filles apprennent à tuer.

L’action principale du film passe au moment suivant immédiatement « Captain America: Civil War » (2016), lorsque Natasha (maintenant jouée par Johansson) est une fugitive séparée du reste des Avengers. Si revenir en arrière sur quelques films de la franchise semble déroutant, « Black Widow », avec la série actuelle de Disney + « Loki », constitue la tentative la plus récente de Marvel Cinematic Universe pour construire rétroactivement des récits de personnages et des histoires en doublant de lui-même. chronologie colossale et en constante expansion. Et ainsi Natasha découvre que non seulement la Red Room est toujours en activité et son chef, Dreykov (Ray Winstone), toujours en vie, les autres agents «veuves» sont manipulés chimiquement afin qu’ils deviennent des assassins stupides sans libre arbitre. Pour faire tomber Dreykov et sa chambre rouge, Natasha s’associe à contrecœur avec sa fausse famille, y compris une Yelena plus âgée (Florence Pugh), qui a trouvé un antidote au contrôle de l’esprit. Malgré la séquence d’ouverture intrigante, qui implique des fusillades, un jet et une évasion familiale, « Black Widow », réalisé par Cate Shortland, est à la traîne, ne sachant pas comment procéder avec l’histoire. Il y a Natasha qui se cache, une exposition confuse et l’introduction d’un assassin casqué qui ressemble à un cosplayer mandalorien. Pour une histoire sur une femme nommée d’après une araignée mortelle, « Black Widow » est étonnamment précieuse avec son héros. Un vengeur qui a été affligé d’un complexe de sauveur, Natasha espère racheter le rouge dans son grand livre avec de bonnes actions, mais finit par ressembler au terne Dudley Do-Right du film de super-héros. À bien des égards, «Black Widow» est différent du film MCU habituel. La coercition et la manipulation de jeunes femmes, les missions d’enlèvement et de meurtre avec des victimes civiles – le film ressemble plus à un film de Bond ou de Bourne, avec une morale clouée sur l’importance de la famille, et il se pose maladroitement avec des thèmes plus lourds. (Dans une scène, un échange sur la stérilisation forcée des veuves est joué pour la comédie mais semble juste absurdement sombre.) Bien que Johansson obtienne de superbes plans d’action, elle est éclipsée par les autres acteurs forts (forts malgré leurs accents russes incohérents et souvent étranges). Alexei de Harbour est un ours en peluche russe odieux mais attachant d’un super soldat à la retraite. Melina de Weisz est la scientifique dure mais lâche qui a l’habitude d’être complice d’un système dont elle est aussi victime. Mais le plus souvent Pugh vole la vedette. Son Yelena est acerbe et sarcastique, mais toujours sous le choc de ce qu’elle a fait alors qu’elle était sous contrôle mental. Pugh apporte intelligence et vulnérabilité au personnage, et elle et Johansson ont la chimie nécessaire pour réussir les railleries et les taquineries comiques qui accompagnent une relation fraternelle.

Pourquoi Natasha pose-t-elle toujours au milieu des combats, atterrissant près du sol, relevant ses cheveux en arrière ? demande Yelena d’un ton moqueur. Et elle remet en question l’idée d’héroïsme bien-pensante de Natasha : « Je ne suis pas le tueur que les petites filles appellent leur héros », lui dit Yelena. Il y a tout un film dans cet échange seul. Le scénario, d’Eric Pearson, confère à Yelena plus de personnalité, de profondeur émotionnelle et d’intrigue. Cela n’explose pas seulement le traumatisme le plus immédiat auquel elle a été confrontée, mais aussi, à travers elle, critique l’optimisme pieux que Natasha a pour les Avengers, qu’elle considère comme sa vraie famille. Le film a également du mal à comprendre sa politique plus profonde. Les débuts difficiles de Natasha et Yelena en tant qu’enfants immigrés qui sont poussés dans le monde extraordinaire des super-héros et des méchants rappellent les premières années des Maximoff, de la sorcière écarlate et de Quicksilver. Il y a une déclaration ici sur les jeunes immigrants qui sont laissés pour compte, mais le film ne le comprend jamais. Et le méchant qui aime contrôler les petites filles ? Eh bien, je suis sûr que je n’ai pas besoin d’entrer dans les implications sinistres de cela. Femmes assassines, femmes scientifiques folles : il semble y avoir un courant thématique sous-jacent du pouvoir des filles et de la force des femmes, qui est souvent systématiquement maîtrisé ou contrôlé par les hommes, mais cela semble superficiel. On ne nous présente pas les autres veuves, et, pour un film sur des combattantes expertes, la chorégraphie et la cinématographie de combat ne rendent pas justice à nos guerrières ; les angles de caméra qui changent rapidement obscurcissent plutôt que de révéler les arts martiaux. À la fin de l’histoire, qui mène à « Avengers: Infinity War » (et une scène post-crédits avance vers le futur, au cas où les sauts autour de la chronologie du MCU n’auraient pas été assez déroutants), il semble que » Black Widow » est satisfait de son protagoniste. Elle a le look blond fraîchement teint, et son voyage avec sa famille d’espions l’inspire à retourner dans son autre famille, les Avengers. Mais « Black Widow » ne se sent jamais plus qu’une simple note de bas de page dans l’histoire, un détour qui n’a aucun poids dans le récit plus large du MCU, sauf pour configurer Yelena pour un rôle plus important à l’avenir. Avec bon nombre de ces nouvelles productions Marvel, cependant, il semble que ce soit le mieux que nous puissions espérer : des histoires qui mettent enfin en scène les héros sous-représentés que nous voulons voir, mais qui servent souvent encore d’espaces réservés, insérant une autre pièce du puzzle du plus grand MCU au fur et à mesure de sa croissance. J’avais espéré que « Black Widow » pourrait être mortel et féroce, mais il glisse finalement juste sous le radar. Veuve noire

Classé PG-13 pour les coups de couteau d’espion contre espion, les coups de poing et quelques mots russes coquins. Durée : 2 heures 13 minutes. Dans les théâtres et sur Disney+.