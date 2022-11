Critique de «Black Panther: Wakanda Forever»: les femmes sur le front intérieur

Le premier film “Black Panther” est sorti en février 2018. Beaucoup de choses ont changé depuis lors, à la fois dans l’univers cinématographique Marvel et dans celui que la plupart d’entre nous, non-super-héros, sommes obligés d’habiter.

Le changement le plus tragique et le plus conséquent a sûrement été la mort, en 2020, de Chadwick Boseman, dont la performance en tant que roi T’Challa avait semblé signaler l’arrivée d’une nouvelle star définissant la franchise. Même avant cela, la stratégie d’entreprise de Marvel/Disney était en train de passer à une phase post-“Avengers”, alors que les héros familiers étaient dispersés dans un multivers multiplateforme d’histoires, parfois rejoints par des versions alternatives d’eux-mêmes. Et bien sûr, ici dans le monde réel…

N’y allons même pas. La situation politique dans la nation africaine fictive de Wakanda est déjà assez compliquée. Dans « Black Panther : Wakanda Forever », le réalisateur Ryan Coogler nourrit son chagrin et celui du public dans l’histoire, insufflant au film des notes sombres de perte familiale et de deuil collectif. On sent aussi le désordre qui suit le sillage d’un leader charismatique et fédérateur.

La mère de T’Challa, la reine Ramonda (Angela Bassett), a accédé au trône, du moins pour le moment. Sa sœur cadette, la prodige scientifique Shuri (Letitia Wright), se démène pour honorer la mémoire de son frère et remplir ses chaussures. Le centre tient, mais le royaume semble néanmoins vulnérable, alors que le monde extérieur conspire pour accéder aux réserves de vibranium de Wakanda, un minéral rare aux usages militaires et industriels redoutables. L’ordre mondial bienveillant dans lequel T’Challa a conduit sa nation a cédé la place à un ordre basé sur la tromperie, la subversion et l’exploitation.