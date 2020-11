Critique de “ Black Beauty ”: un mélodrame qui a besoin de bords plus rugueux

Écrit en 1877, le roman classique pour enfants d’Anna Sewell «Black Beauty» a mis en garde contre l’abus des chevaux. L’adaptation immaculée en streaming sur Disney + est un mélodrame qui a besoin de bords plus rugueux. Réalisé par Ashley Avis (une ancienne cavalière de compétition), le film se déroule dans les États-Unis actuels et met en vedette deux protagonistes féminines: la fougueuse mustang Black Beauty (exprimée par Kate Winslet) et la récemment orpheline Jo (Mackenzie Foy), maintenant vivant avec son oncle John (Iain Glen), entraînant des chevaux à Birtwick Stables.