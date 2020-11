Critique de “ Black Beauty ”: un film Disney + réinvente l’histoire classique du cheval au trot plus qu’au galop

«L’esprit d’un mustang ne peut jamais être brisé», déclare d’emblée le cheval sauvage du titre, dont les pensées sont exprimées par Kate Winslet, une déclaration qui sera testée au fil du film.

Auparavant adapté en 1971 et 1994, le livre d’Anna Sewell est devenu un classique littéraire pour enfants, et l’histoire centrale de la fille et de son cheval s’accorde avec la marque pour Disney + – une autre entrée pour la poubelle en direct pour enfants et animaux, datant de “Old Yeller”. Il n’est pas étonnant que le service de streaming ait acquis le film terminé, ce qui aurait été difficile à vendre en salle.

Le récit, cependant, avance à un rythme beaucoup plus proche d’un trot que d’un galop, alors que le cheval est attrapé et retourné à l’entraîneur John Manly (“Game of Thrones” Iain Glen), un type taciturne qui reçoit bientôt une autre nouvelle arrivée. : Sa nièce adolescente récemment orpheline, Jo (Mackenzie Foy).

Tous deux étrangers, le lien entre la fille et le cheval tel qu’exécuté ici par l’écrivain-réalisateur Ashley Avis évoque “The Black Stallion”, dont une photo des deux courant le long de la plage qui lui semble un hommage.