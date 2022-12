Critique de «Black Adam»: The Rock’s Noisy Supervillain Showdown arrive sur HBO Max

Ces imbéciles fous, ils l’ont finalement fait. Ils ont mis The Rock dans un film de super-héros. Croisez la plus grande superstar d’action avec le genre d’effets le plus exagéré et vous obtenez Black Adam, un streaming spectaculaire sur grand écran qui fait fondre le visage maintenant sur HBO Max.

C’est le blockbuster du pic 2022 – pour le meilleur et pour le pire.

Soit un hit, soit un flop (selon qui tu crois) lors de sa sortie en salles en octobre et novembre, Black Adam est très amusant, si vous aimez ce genre de choses. Présentant un anti-héros homicide avec humour qui donne une tournure irrévérencieuse à la formule de super-héros, Dwayne “The Rock” Johnson joue un rôle rare de méchant (ish), lâché pour créer un carnage avec un sourire narquois à la caméra.

De l’entrée fracassante du personnage principal et à travers un riff ridiculement violent sur les séquences super rapides des films X-Men, le réalisateur Jaume Collet-Serra se plaît à infliger la mort et la destruction (mais vous savez, d’une manière amusante) . Du début à la fin (y compris scène post-générique inévitable et camée qui plaira aux fans)Black Adam est un plaisir coupable qui n’est même pas le moindrement coupable.

Sur le plan de l’histoire, Johnson joue Teth-Adam, ancien champion d’une nation du Moyen-Orient perpétuellement opprimée (fictive) appelée Kahndaq. Une voix off d’introduction nous renseigne sur son passé, ses pouvoirs et, bien sûr, la super arme magique que tout le monde poursuivra. (Cette fois, c’est la couronne de quelque chose ou autre.)

S’éveillant de nos jours, Adam est perplexe face à des idées progressistes nouvelles comme ne pas faire fondre les gens dans des squelettes pour le regarder drôle. Une équipe de super-héros appelée The Justice Society est envoyée pour le vaincre, ainsi qu’une armée de mercenaires avec des munitions infinies et un conseil de démons cherchant à déchaîner l’enfer. Cela ne vous surprendra pas que les choses deviennent très bruyantes très rapidement et restent ainsi pendant deux heures.

Johnson est l’anti-héros titulaire, mais ce film très retardé voit tout un escadron de héros de DC Comics passer des pages de bandes dessinées au grand écran. Noah Cintineo, Quintessa Swindell, Aldis Hodge et l’ancienne star de James Bond Pierce Brosnan sont de la partie en tant que Justice Society of America, un groupe de super-héros de bandes dessinées DC que vous connaissez et aimez peut-être – mais probablement pas. Ils ne sont pas de la ligue Superman ou Spider-man, disons-le ainsi.

Avec autant de super-héros nouveaux et probablement inconnus entassés dans un seul film, vous vous demandez peut-être comment les cinéastes parviennent à les présenter avec une narration significative et organique qui se connecte émotionnellement avec – oh attendez, non, ils n’essaient même pas. Les super-héros entrent, donnent une description en une ligne de leurs super pouvoirs, puis montent dans ce super-jet aléatoire inexpliqué et c’est parti.

Les films de DC sont souvent coupables de s’appuyer sur vos connaissances en matière de bandes dessinées pour comprendre les personnages, ce qui convient à une partie du public cible, mais ne contribuera pas à la quête de DC pour atteindre le vaste public grand public de Marvel. Et aucun film ne devrait venir avec des devoirs.

Certes, nous avons atteint le point de domination du film de super-héros où nous pouvons probablement faire face à une nouvelle équipe de randos incroyablement puissants dans chaque film. Mais ce serait bien s’ils nous donnaient quelque chose à encourager. Mis à part l’étrange extrait de dialogue qui clignote et vous manquez (Brosnan souffle quelque chose sur le fait de regarder des avions voler vers la Première Guerre mondiale), personne n’est conçu avec une histoire, une personnalité, des objectifs ou des défauts. Chaque personnage n’est vraiment délimité que par le type de plaisanterie qu’il fait lorsqu’il frappe les gens. Hodge est Hawkman (ailes, boutade grincheuse); Brosnan est le Dr Fate (magie, plaisanterie scintillante); Swindell est Cyclone (vent, pas de plaisanterie); et Centineo est Atom Smasher (quip géant et maladroit).

Brosnan apporte une gravité bien nécessaire même en naviguant à mi-vitesse – un casque cache son visage pour les scènes d’action – tandis que Centineo mélange l’embrouillement de Mark Ruffalo avec l’adorkabilité de style Tom Holland. Swindell est malheureusement sous-utilisé et Hodge passe le plus clair de son temps à crier. Parmi les acteurs de soutien, le rebelle capable de Sarah Shahi dirige une grande partie de l’histoire. Jouant son fils adolescent, Bodhi Sabongui fait apparemment du skateboard dans un film totalement radical du début des années 90, mais l’acolyte maladroit de Mohammed Amer est un moment fort qui vole la scène.

Le grand casting pousse étrangement Johnson en marge de son propre film pendant une quantité surprenante du film. En plus de cela, un double numérique de Johnson est manifestement remplacé pour les séquences d’action. Pourquoi choisir cet ancien lutteur professionnel, l’un des mecs les plus physiques du showbiz, puis remplir les combats avec un CGI sur-édité?

Loin des coups de poing CGI, les talents d’acteur de Johnson ne sont pas exactement étirés. Il est principalement tenu de se tisser et de livrer occasionnellement des one-liners impassibles. Teth-Adam passe beaucoup de temps à regarder une statue, ce qui laisse entrevoir une certaine vulnérabilité alors que le personnage est aux prises avec le poids de son propre mythe. Mais Black Adam est assez sûr pour un méchant – bien sûr, il n’a pas peur de jeter un homme de main dans une montagne (joué pour rire), mais Johnson (et son double numérique) n’ont pas la rage bouillonnante et la menace imprévisible qui ferait Black Adam vraiment effrayant (comparé, disons, à la volatilité frémissante troublante que Joaquin Phoenix a apportée à la précédente histoire centrée sur les méchants de DC Joker). Une version générée par ordinateur de Johnson ne manquera pas de faire sourire, cependant.

Il y a de la substance sous les coups et les fracas assourdissants, si vous pouvez le croire. Black Adam se déroule dans un pays fictif du Moyen-Orient sous occupation militaire, où des mercenaires étrangers armés poussent des enfants aux points de contrôle. Hawkman débite des platitudes sur la “stabilité mondiale” en même temps qu’il menace de recourir à la force, et le personnage rebelle de Shahi reproche à la Justice Society de s’être présentée 27 ans trop tard après n’avoir montré aucun intérêt pour l’assujettissement répressif de son peuple.

Une mise en accusation cinglante de la politique étrangère occidentale autoritaire dans un film de super-héros ? Ouais, dis-leur ! Ensuite, le même personnage insiste sur le fait que la violence meurtrière de Black Adam est ce qui le rend meilleur. Ohhhkaayyy…? Malgré quelques idées confuses, les thèmes de Black Adam autour de la mondialisation et du pouvoir montrent des indices d’un film intelligent caché dans un film très, très stupide.

L’arrivée de la mégastar Dwayne Johnson dans l’univers DC, ainsi que la longue attente de l’arrivée du film, ont fait de Black Adam un événement. Maintenant, c’est ici, et ça ne semble pas si important. Pourtant, c’est un grand moment spectaculaire au cinéma, et que voulez-vous de plus de The Rock?