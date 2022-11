Critique de « Bizarre : L’histoire d’Al Yankovic » : quelque chose d’étrange ? Il l’a battu.

Comme la musique de Yankovic, « Weird » est une parodie note pour note d’un genre. Ici, la cible est la biographie de prestige et sa trajectoire de montée et de descente par cœur qui est devenue si grinçante qu’elle pourrait jouer en renfort sur son album “Polka Party!” Les mensonges – euh, les «faits» – sont comprimés pour correspondre à la formule. Lorsque la mère du jeune Al (Julianne Nicholson) découvre une chemise hawaïenne dans son lit, le score gonfle comme si nous regardions Jackie Robinson serrer sa première batte de baseball. Si une scène a besoin que l’accordéon d’Al soit calomnié en tant que squeezebox du diable provoquant des vomissements, qu’il en soit ainsi; quelques minutes plus tard, sa musique pourrait amener un motard aux larmes, ou Madonna (Evan Rachel Wood) à l’extase, ou inciter les flics, pendant la phase Jim Morrison de la carrière de Yankovic, à l’arrêter pour comportement obscène.

Les moqueries précédentes sur l’invraisemblance de Yankovic incluent presque toutes les interviews qu’il a jamais données, ainsi qu’un faux documentaire de 1985 ( “Le Complète Al” ) produit pendant les jours grisants de son succès unique “Eat It”, et un 2010 bande-annonce simulée drame brillant également réalisé par Appel, qui a maintenant été voulu dans l’existence d’un long métrage et rempli de plus de mensonges.

Le scénario dégonfle toute prétention selon laquelle Yankovic est un génie lyrique. De manière taquine, Appel traîne une séquence où Al, assemblant un sandwich, a du mal à réfléchir à sa version de “My Sharona” jusqu’à ce que le public siffle “Bologna!” à travers ses dents. Plus tard, sa mère essaie, et échoue, de gaver son fils inconscient du livret de “Fat”. Pourtant, Radcliffe est d’une simplicité gagnante dans sa performance, remuant ses sourcils et sa moustache costumés comme de douces oreilles de lapin alors même qu’il synchronise sur les lèvres “Another One Rides the Bus” avec un tel engagement que ses veines du cou éclatent presque. (Le directeur de la photographie Ross Riege n’hésite pas à rétro-éclairer la perruque de Radcliffe pour qu’elle ressemble à un halo.)

C’est un témoignage du statut de Yankovic dans la culture pop que le film regorge de tant de camées de célébrités qu’il aurait pu s’intituler “C’est un monde bizarre, bizarre, bizarre, bizarre”. (Yankovic lui-même apparaît comme le directeur de la maison de disques Tony Scotti, qui a sorti le premier album de Yankovic.) Seuls les spécialistes de Weird Al remarqueront l’ironie pointue dans une scène où le musicien rejette les offres de casting pour jouer James Bond et Indiana Jones, des franchises qui domineront plus tard. le box-office de juillet 1989 sur son flop de comédie, “UHF”, le jetant dans une chute libre créative. Ces Al-autorités de niveau expert peuvent également être les seules à réaliser à quel point “Bizarre” est réellement vrai. Oui, Yankovic a acquis son premier accordéon auprès d’un voyageur de commerce. Oui, il a enregistré son premier tube dans des toilettes publiques. Et oui, il a obtenu un succès presque instantané. Le dire directement s’avère être la plus grande farce de Yankovic.

Bizarre : l’histoire d’Al Yankovic

Non classé. Durée : 1h48. Regarder sur Roku.