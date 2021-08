Bien que cette itération de ce documentaire de 1981 soit une restauration, il ne faut pas aller voir « Bix : ‘Ain’t None of Them Play Like Him Yet’ » en attendant un objet cinématographique brillant. Le film ressemble à un mélange vieux de 40 ans de séquences parlantes et d’archives. Ce qui le rend extraordinaire, c’est l’histoire qu’il raconte d’un musicien étrange et de son jeu et de ses chansons magnifiques.

Né en 1903, Bix Beiderbecke n’a pas vécu jusqu’à 30 ans, mais il a marqué le jazz qui se fait encore sentir aujourd’hui. Il a grandi à Davenport, Iowa, dans une famille germano-américaine étroite. Enfant prodige, Beiderbecke est d’abord tombé amoureux du jazz via la mélodie frénétiquement sautillante « Tiger Rag ». Mais il s’est aussi consacré à l’œuvre de Debussy et de Ravel, et il a apporté leur impressionnisme rêveur à sa musique. Cette influence a persisté dans le jazz pendant des décennies. (On dit qu’avant d’enregistrer « Kind of Blue » en 1959, Miles Davis et le pianiste et compositeur Bill Evans ont écouté sérieusement une interprétation du Concerto pour piano de Ravel.)

Parmi les sommités contribuant aux réminiscences figurent Hoagy Carmichael, Artie Shaw et Doc Cheatham. Louis Armstrong, dans un enregistrement audio, invente la phrase qui donne au film son sous-titre. Que la réalisatrice Brigitte Berman n’accorde pas plus de poids à la ségrégation raciale qui caractérisait le milieu du jazz des années 1920 témoigne d’un angle mort qui n’était que trop présent lorsqu’elle a fait le film. Mais le film cite la dévotion de Beiderbecke à Bessie Smith, ainsi que son jeu dans des jam sessions intégrées.

Les témoignages de l’oreille formidable de Beiderbecke — un soliste protéiforme au cornet, il a composé au piano — et de sa timidité sont émouvants. L’épuisement et l’ennui de la vie sur la route ont fait trébucher Beiderbecke par l’alcoolisme, ce qui a entraîné d’autres problèmes de santé. La sagesse conventionnelle dans certains cercles considère que l’existence d’un musicien en concert est en quelque sorte insouciante ; ce film expose minutieusement la façon dont il peut être pratiquement mortel.

