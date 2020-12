Kuehl a amassé une formidable archive de recherche, y compris des enregistrements sur bande d’entretiens avec les collaborateurs, amis et amoureux de Holiday. (Ces catégories se chevauchaient fréquemment.) Certains de ses travaux ont été utilisés dans des biographies publiées par la suite, mais le réalisateur de ce film, James Erskine, a acquis les droits sur toute sa collection, et «Billie» est le premier projet qu’il en a dérivé.

«Billie» a l’un des crochets les plus inhabituels et (du moins dans sa présentation initiale) dérangeants pour un documentaire depuis un certain temps. Il commence par parler non pas de Billie Holiday mais de Linda Lipnack Kuehl, une journaliste artistique qui en 1971 s’est lancée dans une biographie de la chanteuse Holiday. Ce travail n’a jamais été achevé; Kuehl est décédé en 1978, dans ce que les autorités ont considéré comme un suicide.

Parfois, Erskine tente de mettre le récit de la vie de Holiday sur une piste parallèle à celle de Kuehl. Ses efforts à cet égard sont maladroits. Sa gestion des interviews de Keuhl est meilleure; ce qui est dit sur les bandes a souvent un effet inconfortable. Certains de ses collaborateurs blancs parlent de Holiday avec condescendance. Et le batteur légendaire Jo Jones bouillonne de colère contre les exploiteurs de Holiday que vous pouvez encore ressentir des décennies après les faits. Si «Billie» donne court à l’art de son sujet tout en soulignant la misère de sa vie, il offre encore des poches de perspicacité précieuse.

